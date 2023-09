Stragi del sabato e alcol alla guida, raffica di patenti ritirate. E’ il bilancio di uno specifico servizio messo in campo dalla polizia stradale nella nottata del 3 settembre a Civitanova, così come deciso dal Comitato di ordine e sicurezza pubblica presieduto dal prefetto. Controlli che hanno l’obiettivo di contrastare e prevenire gli incidente stradali, soprattutto tra giovani e tra chi si mette alla guida sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti.

Nel corso dei controlli, sono state 20 le patenti ritirate di guida per guida in stato di ebbrezza alcolica. Di queste, 8 a ragazzi di età compresa tra 18 e i 27 anni, 5 ad altrettanti uomini con un’età superiore ai 28 anni. Quattro patenti sono state ritirate a ragazze di età compresa tra 18 e i 27 anni, mentre 3 patenti a donne con un’età superiore ai 28 anni. In totale sono stati decurtati 248 punti. Sono state elevate complessivamente 26 sanzioni al Codice della strada.