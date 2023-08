Aggiornamento delle 21,10 – E’ stato trovato poco fa a Falconara e arrestato dai carabinieri l’uomo, di origini algerine, ritenuto il responsabile dell’omicidio di oggi pomeriggio a Sirolo, dove unn 23enne è stato ucciso con una fiocina. L’uomo è stato portato in caserma a Osimo.

***

Un diverbio acceso si è trasformato in tragedia, oggi pomeriggio a Sirolo, dove è deceduto un giovane di 23 anni di origini albanesi a seguito delle ferite provocate dal lancio di una fiocina. Un’aggressione, forse innescata da futili motivi, che è avvenuta sotto gli occhi impotenti dei passanti in via Cilea poco dopo le 16,30.

Il 23enne avrebbe difeso l’amico con cui era in auto e l’altra persona avrebbe impugnato una fiocina e sparato, uccidendolo sul colpo. Sul posto oltre ai mezzi del 118, anche i carabinieri che stanno visionando i filmati delle telecamere di video sorveglianza della zona messe al disposizione dal Comune. E’ caccia al killer che subito dopo aver sparato con il fucile da pesca si è dato alla fuga a bordo di una utilitaria di colore grigio, una Opel Astra. Alla battute partecipa in volo anche l’elicottero e sono stati istituiti divresi posti di blocco su strada. Sul posto è arrivato il magistrato di turno, il Pm Marco Pucilli.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto elaborata sulla scorta delle testimonianze, tutto sarebbe iniziato per via di un mezzo che nel procedere troppo lentamente sulla carreggiata, in prossimità di una rotatoria avrebbe fatto infuriare il conducente dell’auto che lo seguiva. L’uomo scendendo dalla vettura avrebbe iniziato a inveire e alcuni ragazzi a bordo di un terzo veicolo si sarebbero fermati per aiutare l’automobilista aggredito. In quel frangente sarebbe partito il colpo mortale.

(in aggiornamento)

(foto/video Giusy Marinelli)