Grande successo di pubblico per i No Time che hanno suonato ieri sera al Varco sul Mare, per l’Avis comunale Civitanova, Aido intercomunale di Civitanova e Montecosaro e Admo Civitanova. La serata è stata realizzata con il patrocinio del Comune e dell’Azienda Teatri.

«Un pubblico meraviglioso – scrive il leader del gruppo Angelo Carassai – che ha cantato dall’inizio alla fine, una partecipazione che non ci saremmo mai aspettati. Che fantastica storia la vita e ieri sera il pubblico l’ha resa tale».

Il live, tributo ad Antonello Venditti e Francesco De Gregori, è stata una vetrina per le tre associazioni (Avis, Aido e Admo) a cui era possibile lasciare un’offerta libera.

Oltre a Carassai, voce portante, c’erano alle tastiere Marco Coppa, al pianoforte Giorgio Palombini, alle chitarre Mirko Labellarte, alla chitarra classica e voce Antonio Aprea, al basso Fabrizio Basilici, alla batteria Diego Vitaioli. Ai cori Romina Fontanella e Stefania Brunelli.

Sul finale, il vicesindaco Claudio Morresi, i presidenti Avis Civitanova Chiara Cesaretti e Giulio Fofi Admo intercomunale hanno ringraziato il gruppo e il pubblico presente per la calorosa serata.