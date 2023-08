“Da Ulisse a Corto Maltese, viaggio nell’immaginario di Hugo Pratt”, inaugurata la mostra (aperta sino al 7 gennaio) aperta in occasione del Recanati Comics festival (giunto alla terza edizione, iniziato ieri prosegue oggi e domani a palazzo Venieri). La mostra dedicata a Pratt è a Villa Colloredo Mels e propone oltre 60 tavole originali, filmati e riproduzioni, allestite in un vero e proprio viaggio che si snoda attraverso i riferimenti letterari che hanno ispirato le opere. Presenti in mostra le 26 tavole integrali dell’Odissea, realizzate nel 1963, quattro anni prima della nascita di Corto Maltese, per “Il Corriere dei piccoli”: Ulisse, infatti, è stato il primo marinaio disegnato da Hugo Pratt che definirà proprio l’Odissea come “un caleidoscopio di tutte le situazioni del romanzo d’avventura”.

«A distanza di sessant’anni dall’uscita delle tavole dell’Odissea Recanati celebra il magico tratto di Hugo Pratt con l’esposizione delle tavole integrali dell’opera dice il sindaco Antonio Bravi -. Una mostra dedicata ad uno dei più grandi fumettisti italiani che propone un viaggio immaginario tra i due protagonisti Ulisse e Corto Maltese. Un percorso artistico di immagini e di parole dense di letteratura e poesia che s’inserisce nella visita del nostro museo cittadino tra Giacomo Leopardi e Lorenzo Lotto. Un ringraziamento particolare va all’Associazione recanatese Arcadia per l’alto livello qualitativo dell’esposizione”.

La mostra prosegue con il racconto dei tanti viaggi e personaggi esotici che hanno caratterizzato la ricca produzione di fumetti di Pratt e le navigazioni di Corto Maltese: verso Rapa Nui per solcare i mari in compagnia di La Perouse e verso Apia per incontrare Robert Louis Stevenson, per approdare nella Venezia di Baron Corvo e ancora nel Sogno di una notte di mezza estate in compagnia di William Shakespeare o in Etiopia per abbracciare Arthur Rimbaud. E poi ancora Parzival, Hermann Hesse e Moby Dick, Rasputin e Jack London, Saint Exupéry. Non mancano i riferimenti letterari al continente americano con Jorge Luis Borges, Robert Arlt, Leopoldo Lugones, Oliver Curwood, Zane Grey e Kenneth Roberts.

«Siamo lieti di ospitare nel nostro Museo di Villa Colloredo Mels accanto ai capolavori dell’artista rinascimentale Lorenzo Lotto, le tavole originali del maestro del fumetto Hugo Pratt, due stili lontani nel tempo e per tecnica ma vicini per le idee rivoluzionarie che hanno portato nel mondo dell’arte – dice l’assessora alla Cultura Rita Soccio – In questi ultimi anni puntare sul fumetto è stata una scommessa vinta prima con l’apertura della sezione dedicata a fumetti e manga nel nostro polo bibliotecario “Bonacci, Brunamonti” e poi sostenendo il Recanati Comics Festival con le mostre dei grandi maestri e talk con personaggi del settore che hanno portato tanti appassionati e turisti nella nostra città, e l’attenzione che riceviamo in questi giorni dai media nazionali ne sono la riprova». «La mostra è stata pensata appositamente per Recanati, qui abbiamo voluto mostrare il Pratt letterario, la poesia è sempre stata la forma letteraria che più lo ha toccato nella sua vita e l’ha inserita nelle storie di Corto Maltese in modo da suscitare interesse e suggerire al lettore un approfondimento» spiega la curatrice, Patrizia Zanotti che è stata collaboratrice di Pratt.

Alice Fabretti, presidente dell’associazione Arcadia si è detta orgogliosa per poter presentare questa mostra al pubblico «un vero e proprio percorso letterario delle opere di Hugo Pratt dove si avvicinano le avventure di Corto Maltese agli eroi letterari, un incontro tra il fumetto e la letteratura». L’inaugurazione della mostra ha dato il via alla terza edizione del Recanati Comics Festival il 25, 26 e 27 agosto a Recanati a Palazzo Venieri. Il tema della terza edizione della kermesse recanatese è il Mito, indagato in tutte le sue connessioni con la nona arte, alla scoperta del rapporto che lega l’uomo al mistero, al sacro e al divino, esplorando il rapporto complesso fra le umane debolezze e i desideri, fra tecnologia e superstizione, fra natura e civiltà.

Un’ intensa tre giorni che ha acceso i riflettori nazionali del mondo dei Comics sulla città Leopardiana, organizzata dall’Associazione culturale Arcadia in collaborazione con il Comune di Recanati, Sistema Museo e con le edizioni Cong-Pratt.

Il programma del Recanati Comics Festival 2023 propone anche la Contromostra “Buio di China” del talentuoso illustratore campano Emiliano Albano (“Dracula”), allestita all’interno della libreria Passepartout e visitabile dal 26 agosto al 24 settembre.

Palazzo Venieri per l’occasione si è vestito di rosa Zattera con l’esposizione di più di 100 tavole tratte da “Fumetti di Menare”, uno dei casi editoriali dell’anno, albo collettivo ideato da Stefano Zattera con ospite il gotha del fumetto indipendente internazionale (Andrea Pazienza, Miguel Angel Martin, Tanino Liberatore, Ivan Hurricane, Zerocalcare…). L’autore veneto ha prestato la sua incontenibile creatività anche nella realizzazione del magnifico manifesto del Recanati Comics Festival 2023 e sarà presente nell’artist alley per incontrare fan e appassionati. Particolarmente ricca l’artist alley, con il gradito ritorno di maestri del calibro di Giuseppe Palumbo (“Diabolik”) e Sudario Brando (“Bracci di Ferra”), Alessandro Bilotta (“Dylan Dog”), Francesco Moriconi (“A casa prima del buio”) Mauro Cicarè (“Heavy Metal”), Marco Cannavò (“Dracula”) e con la presenza, tra gli altri, di Andrea Plazzi (curatore di “Rat-Man” di Leo Ortolani e delle opere di Will Eisner in Italia, editor per la Marvel Italia), Claudio Chiaverotti (“Dylan Dog”, “Brendon”), Stefano Fantelli (“Zagor”), Marcello Mangiantini (“Zagor”), e una nutrita rappresentanza degli studenti l’Accademia delle Belle Arti di Macerata.

Il denso programma propone incontri che racconteranno opere nuove e grandi classici del fumetto italiano e internazionale con esperti ed addetti ai lavori che accompagneranno, appassionati e neofiti, alla scoperta di cosa accade tra una vignetta e l’altra.

Fra gli eventi in calendario anche il workshop per bambini e ragazzi “La lettera perduta” a cura di Bao Publishing con l’artista Manuela Santoni (“Mary Shelley – L’eterno Sogno”, “Le sorelle Brontë”), che esporrà anche alcune tavole di questo suo lavoro, la premiazione delle opere vincitrici del concorso “Free workers” per artisti emergenti e la mostra mercato nel loggiato di Palazzo Venieri. Tra le novità di questa edizione uno spazio dedicato alla consulenza professionale per autori e illustratori con la presenza delle maggiori agenzie e associazioni di categoria italiane. L’intero programma dettagliato del Recanati Comics Festival è consultabile sui social dell’Associazione Arcadia.