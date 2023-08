Quasi due anni senza risposte ai solleciti dei genitori per gli interventi al plesso e l’amministrazione comunale inaugura un murales senza nemmeno chiamarli. Partito Democratico sul piede di guerra dopo il taglio del nastro dell’opera realizzata da Giulio Vesprini su una parete della scuola primaria Dante Alighieri, che ha fatto storcere il naso anche a diverse famiglie.

«Pessima la scelta della tempistica e del contesto, che non ha coinvolto alunni. insegnanti e famiglie e che dimostra il poco interesse di questa giunta nei riguardi dei veri fruitori di quello spazio – sottolinea la segretaria comunale dem Lidia Iezzi – si poteva pensare ad una festa il primo giorno di scuola con tutti i bimbi, solo per dirne una. Naturalmente i genitori si sono sentiti in dovere di intervenire e nel ringraziare per l’abbellimento di un pezzo di parete, hanno giustamente sottolineato la necessità di opere ben più urgenti che riguardano la sicurezza di alunni e personale che ogni giorno devono accedere alla scuola e ai suoi spazi».

Iezzi mette nel mirino i mancati interventi di manutenzione e di messa in sicurezza della scuola, che i genitori avevano chiesto con lettera protocollata al Comune già il 14 dicembre 2021. «A questa è seguita una delibera di giunta del 31 dicembre 2021, in cui peraltro l’assessore ai lavori pubblici Carassai risulta assente – rimarca Iezzi – nella relazione tecnica si parla di sistemazione del brecciolino, pulizia dei canali di gronda, pulizia del cortile e inserimento canaletta carrabile con griglia, posa della nuova pavimentazione e realizzazione di un cordolo di protezione. In realtà ad oggi, sono passati quasi due anni e di tutto questo lavoro neanche l’ombra. Era chiaro già dalle foto che sono state scattate nel gennaio e nel maggio 2023 che la situazione non era migliorata; infatti, dopo accertamenti presso l’ufficio tecnico è venuto fuori che i lavori riportati in delibera non sono mai iniziati. Oltre al problema dell’accesso a scuola in sicurezza, gli infissi sono fatiscenti e da sostituire ed anche il tetto dell’edifico deve essere rifatto a causa di infiltrazioni e ammaloramento dei materiali, lavori previsti nel piano pluriennale degli interventi per il 2024: staremo a vedere. Qualcuno si chiede addirittura se non ci sia un disegno preciso per arrivare alla chiusura definitiva dell’unica scuola oggi presente in centro, spero sia una preoccupazione infondata. In tutto ciò cosa fa l’amministrazione Ciarapica? Inaugura con quattro amici un murales».