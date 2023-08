Una sola richiesta utilmente inserita nella graduatoria stilata dal comune di Macerata per l’assegnazione delle risorse regionali per gli inquilini morosi incolpevoli. Le domande presentate al Comune sono state sette, sei rigettate con motivazioni varie e la maggioranza perchè non risultava da un anno all’altro la perdita di reddito di almeno il 25%. Dunque una sola domanda ammessa per un contributo di 2.500 euro. Un numero che farebbe erroneamente pensare inesistente a Macerata il fenomeno degli sfratti, forse c’è stato un problema di comunicazione, forse ci sono dei requisiti che hanno tagliato fuori molti.

L’iniziativa era stata assunta dalla Regione con ben altri obiettivi:«Il Fondo inquilini morosi incolpevoli ha lo scopo di fronteggiare le situazioni di maggiore disagio abitativo e prevenire gli sfratti attraverso la concessione di contributi». «Si sono rese disponibili – dissel’assessore Stefano Aguzzi – risorse statali assegnate negli anni precedenti alla Regione Marche, per un importo di € 926.351,16. Non essendo state ripartite altre risorse statali per il Fondo inquilini morosi incolpevoli per il 2023, si è deciso di spendere la quota nelle disponibilità regionali, procedendo contestualmente a una ridefinizione dei criteri di assegnazione».mLa morosità incolpevole si verifica per sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare. A dimostrazione della incolpevolezza della morosità, l’interessato dovrà dimostrare la regolarità nei pagamenti degli affitti negli anni precedenti all’insorgere della riduzione della capacità reddituale.

(l. pat.)