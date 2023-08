La delegazione Ant di Civitanova festeggia i 45 anni della fondazione con un evento dedicato al tango, “Il tango per l’Ant, milonga di beneficenza”. La manifestazione, organizzata dall’Ant in collaborazione con il comune di Civitanova e l’azienda Teatri si articolerà in due giornate.

Sabato 26 alle 18,30, nella sede dell’hotel Dimorae si inaugurerà la mostra fotografica ” Il Tango” a cura del circolo fotografico “Il Faro”.

La mostra resterà visitabile per quindici giorni. Domenica 27, presso il Varco sul mare, si svolgerà l’evento aperto alla cittadinanza e ai turisti. Dalle 18 alle 19.30 i maestri di tango dell’associazione Centro studi tango ideal saranno a disposizione di tutti quelli che vorranno provare i primi passi della meravigliosa danza argentina. Dalle 19.45 alle 20.30 Francesco Sagripanti, medico e tangoterapeuta, terrà una conferenza sul tema “Tango e salute”. A seguire inizierà la milonga, il momento dedicato alla musica ed ai ballerini di tango.

La serata vedrà l’alternarsi della musica dal vivo dell’ orchestra “Lo que vendrà”, con le selezioni del tango dj Ennio Marzetti “El porteñito”. Durante la milonga ci sarà una esibizione dei maestri Laura Francia e Alessandro Parascandalo. L’ingresso è ad offerta libera, il ricavato sarà devoluto alla Fondazione Ant per i suoi progetti di assistenza domiciliare e di prevenzione oncologica.