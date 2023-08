Sono disponibili i moduli per la richiesta delle agevolazioni per il trasporto scolastico per il prossimo anno scolastico 2023/2024. Gli studenti residenti o domiciliati nelle Marche, per poter usufruire dell’ agevolazione del 50% sulla tariffa di treni e autobus fino alla data di scadenza del 31 agosto 2024 devono avere un indicatore familiare Isee inferiore ai 13mila euro.

Tutta la documentazione è disponibile sul sito del comune di Civitanova o presso il servizio Urp, al piano terra della sede comunale. In alternativa alla consegna a mano della domanda all’ufficio protocollo e del successivo ritiro presso gli uffici, è possibile rilasciare il certificato di agevolazione al Tpl in formato digitale. L’utente può inviare la domanda via pec all’indirizzo: [email protected] oppure a: [email protected], utilizzando sempre i modelli ufficiali, regolarmente sottoscritti e completi di tutti i dati ed allegati richiesti.

In questo caso, si dovrà includere una foto in formato digitale indicando un indirizzo mail o pec. Il certificato sarà recapitato direttamente all’interessato. Inoltre, al fine di favorire il processo di transizione digitale richiesta alla pubblica amministrazione, tramite la digitalizzazione del procedimento di rilascio del documento per il riconoscimento delle agevolazioni tariffarie, è possibile inoltrare al comune la domanda per il rilascio del documento per il riconoscimento dell’agevolazione tariffaria in modalità online.