di Laura Boccanera (foto di Federico De Marco)

Fuochi d’artificio, cene sulla spiaggia, musica e tantissima gente. E’ stato un Ferragosto da copione a Civitanova: la notte più lunga dell’estate non ha tradito le aspettative. E anche sul fronte sicurezza tutto si è svolto senza criticità.

Protagonista è stata la voglia di festeggiare, di divertirsi e lo spettacolo pirotecnico sul mare ha ancora una volta dimostrato la capacità attrattiva di Civitanova. Fin dal pomeriggio tantissimi hanno scelto la città costiera per trascorrere cena e dopocena. Pieni i locali per le feste in spiaggia. Pochi invece quelli che hanno festeggiato col tradizionale bagno in mare a mezzanotte. Segni di una città che cambia: fino a qualche anno fa il tuffo di mezzanotte, con i fuochi d’artificio riflessi sull’acqua era una tradizione immancabile per i giovani e meno giovani, che oggi invece scelgono altre forme di intrattenimento.

Sul lungomare nord rispettata l’ordinanza che vietava di permanere sull’arenile con tende e bivacchi per la notte, i ragazzi e i turisti si sono riversati nei locali, tante le feste negli chalet con musica e balli e gruppi live per tutti i gusti: alla Bussola, estremità nord del lungomare IV Novembre si è festeggiato con la diretta radio. Isola pedonale nel lungomare centro, chiuso al traffico per consentire e far defluire più facilmente il traffico pedonale in uscita dal porto, raggiunto da migliaia di persone per lo spettacolo pirotecnico.

Da Hosvi Francesco Caporaletti con i Tnt, cover band Ac/Dc, tutto pieno anche al lungomare sud dove si è cenato sulla spiaggia con il palco allestito in riva al mare allo Shada con la cena animata dai Rumba de Mar e poi dalla serata preparata dal team Ascani. Shada scelto anche dall’imprenditore Germano Ercoli e dai suoi amici tra cui l’industriale Sandro Paniccia per festeggiare il Ferragosto e le ferie estive. Balli scatenati con le sonorità brasiliane e sud americane invece al Madeira dove la festa era iniziata addirittura all’alba con il violino di Valentino Alessandrini e dove riprenderà già dal pomeriggio con l’aperitivo in musica.