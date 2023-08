Ricordi, risate e un velo di nostalgia, è questo che ha animato ieri sera la “reunion” degli ex studenti della quinta D del liceo scientifico Leonardo Da Vinci di Civitanova. Sono trascorsi 40 anni dall’estate del 1983 in cui si sono diplomati, alcuni hanno trovato soddisfazioni lavorative lontano dal nostro territorio (Roma, Milano, Trieste) ma ritrovarsi sembra annullare il tempo e le distanze. Tra ricordi ed aneddoti non è mancato un pensiero per la professoressa Canaletti, i professori Scocco, Rebichini e Perini che maggiormente hanno segnato il percorso scolastico della classe. «Riunirsi è stato emozionante e anche commovente – raccontano – un pensiero, infatti, lo abbiamo rivolto anche al nostro compagno Luigi Gandolfi che purtroppo non c’è più». Tra gli ex alunni ci sono volti noti anche della zona, sia nell’ambito lavorativo che del volontariato, ma tutti, per una sera, sono tornati ad essere i ragazzi spensierati di un tempo.