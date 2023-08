Tornano a protestare i residenti di Piane Chienti che da oltre un anno hanno chiesto lo spostamento dello stoccaggio rifiuti del Cosmari dalla zona. Amministrazione e consorzio si erano impegnati per cercare un capannone in zona industriale adatto all’utilizzo, ma al momento ancora non sono arrivate soluzioni e da qualche giorno i residenti testimoniano con video che dopo il passaggio di uno dei mezzi del Cosmari viene rilasciato a terra un liquame che emana cattivo odore, una lunga striscia che impatta sulla qualità della vita dei residenti. Con una lettera Natalia Conestà chiede di accertare la regolarità del trasporto: «Durante l’incontro con la delegazione il giugno dello scorso anno tale deposito era stato approvato per materiale inorganico, carta e blu. Poi allargato al giallo. Da qualche mese vi arriva anche all’umido. Per la presenza di materiale organico nel sito dovrebbe essere previsto monitoraggio ambientale cosa che non viene fatta. Per di più l’umido non può essere smistato a fianco di abitazioni civili. Ci si chiede inoltre inoltre a che titolo dei capannoni su suolo agricolo, vengano utilizzati a tale scopo, e dove vanno i liquidi organici che penetrano il suolo e le falde acquifere circostanti».

(L. B.)