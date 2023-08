Successo per la mostra “Marilyn Monroe, l’immortale Diva” allestita al museo Magma di Civitanova Alta. Date le tante richieste l’esposizione è stata prorogata fino al 20 agosto e rimarrà visitabile nei giorni di apertura del museo dal martedì al sabato, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30. Per l’occasione prevista per sabato 12 agosto dalle 22 una festa in terrazza con Mario Capozucca, in arte Sem Vaccaro, collezionista delle opere in mostra. Una selezione di scatti rubati, sale tematiche e un percorso emozionale (in cui non manca la celebre serigrafia di Andy Warhol, per celebrare i 100 anni dalla nascita della grande Marilyn. Proprio la bionda di “A qualcuno piace caldo” infatti è stata la “musa ispiratrice” di uno dei principali fenomeni di moda nazionali espressi dal nostro territorio e cioè Mario Capozucca, il fenomeno “Sem il Vaccaro”. Le sue intuizioni, la sua creatività, la sua ” tendenza moda” che dagli anni ’70 lo hanno fatto diventare tra i più apprezzati interpreti del fashion system.