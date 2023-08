Si ribalta con l’auto all’alba. Ferita in modo lieve una ragazza. E’ successo questa mattina poco prima delle 6 in via Pasubio a Civitanova. La giovane si trovava alla guida della sua auto quando per cause in corso di accertamento ha perso il controllo e si è ribaltata lungo la via. Nell’incidente non sono rimasta coinvolte altri mezzi o persone. La giovane è stata estratta dalla vettura e soccorsa dal 118 e condotta in ospedale a Civitanova, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Sul posto anche i vigili del fuoco di Civitanova. Da appurare le cause, se un colpo di sonno o una distrazione.