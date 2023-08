di Marco Pagliariccio

Ultimi ritocchi per le tre maceratesi ai nastri di partenza del neonato campionato di basket di Serie B Interregionale. Halley Matelica, Virtus Civitanova e Attila Junior Porto Recanati saranno infatti ai nastri di partenza del girone E, che avrà al suo interno formazioni provenienti da Marche e Abruzzo.

Nei giorni scorsi il Settore Agonistico di Fip Marche ha dato alle stampe il calendario provvisorio della regular season (c’è tempo fino a metà settembre per modificare giorni e orari), che, per tutte e tre le formazioni, inizierà domenica 1° ottobre alle 18: esordi casalinghi per Matelica e Civitanova, opposte rispettivamente a Teramo e Pescara Basket, mentre Porto Recanati sarà di scena sul campo della corazzata Italservice Pesaro, da tutti indicata come possibile favorita numero 1 del girone. Per il primo derby maceratese servirà però attendere fino alla 4° giornata, quando al PalaMedi di Porto Recanati l’Attila Junior ospiterà Civitanova. La Virtus invece terrà a battesimo il primo dei tre turni infrasettimanali in programma, il 1° dicembre, ospitando proprio la Halley, mentre il match tra Porto Recanati e Matelica arriverà l’11 dicembre, all’ottava giornata.

Conclusa questa prima fase con l’ultimo turno in programma il 18 febbraio, le 12 formazioni saranno divise in tre blocchi da quattro squadre ognuno (girone Play-In Gold, girone Play-In Silver e girone Play-Out) e incroceranno le armi con le formazioni del girone F (quello umbro-laziale-abruzzese, per intenderci), andando a formare dei raggruppamenti da otto squadre ciascuno. Ogni squadra disputerà otto partite, sfidando in gare di andata e ritorno solo le quattro squadre dell’altra division e partendo dai punti ottenuti negli scontri diretti con le altre squadre della propria. Le prime sei del Play-In Gold e le prime due del Play-In Silver andranno a comporre il tabellone dei playoff, con in palio una promozione in Serie B Nazionale. Le ultime due del girone Play-out, invece, saranno retrocesse direttamente, mentre la terzultima approderà agli spareggi salvezza.

MERCATO – Intanto però, Halley, Virtus e Attila Junior stanno ultimando l’allestimento dei rispettivi roster in vista dei rispettivi raduni, attesi subito dopo Ferragosto. Matelica è sicuramente la più ambiziosa e non nasconde le velleità di provare a lottare per il bersaglio grosso. L’ultimo colpo ufficializzato è stato quello di Patrizio Verri, ala che arriva da Fabriano: un potenziale crack per la categoria, ma con l’incognita del recupero dall’infortunio al ginocchio (rottura del crociato anteriore) patito a fine marzo. Sarà disponibile verosimilmente dal mese di novembre, ma se tornerà al 100% potrà essere la ciliegina sulla torta di un quintetto che con l’argentino Federico Mariani (proveniente dalla A argentina), i confermati Gianpaolo Riccio e Alberto Provvidenza e il pivot ex Senigallia Emanuele Musci promette scintille. Ora manca solo l’ultimo tassello per completare la panchina di coach Tony Trullo con il giovane da Salerno Victor Sulina e i due “locali” Simone Mentonelli e Alessandro Ciampaglia: dovrebbe essere l’ala ex Rieti Alessio Mazzotti.

Civitanova, dopo aver dominato la scorsa stagione in Serie C Gold, torna in B con l’obiettivo di salvarsi senza troppi patemi. Per farlo coach Marco Schiavi riparte da un poker di riconferme: sugli esterni quella di capitan Matteo Felicioni (che però tornerà a disposizione a novembre a causa dell’infortunio al ginocchio riportato ad aprile) e dell’argentino Franco Bazani e nel reparto lunghi quelle di Marco Vallasciani e Matteo Botteghi. I due colpi più “rumorosi” sono l’arrivo da Jesi di Filippo Cicconi Massi nel ruolo di “5” titolare e quella di Alessandro Bini dal Pisaurum nello spot di ala piccola, mentre la cabina di regia sarà affidata a due giovanissimi: il 2002 da Avellino Riccardo Arienti e il 2004 da Cividale Enrico Micalich.

Anche Porto Recanati, alla sua prima volta in B, ha fatto le cose per bene, puntando su un roster profondo e affidabile per fare un campionato col naso all’insu ma senza ansie da vittoria a tutti i costi. Il tandem Caverni-Gulini (rispettivamente da Fiorenzuola e Fabriano) nel reparto esterni è garanzia di concretezza, così come l’aggiunta di un giovane in rampa di lancio come Edoardo Anibaldi, che ha fatto furore in C Gold in maglia Taurus Jesi, e della coppia composta di un “4” perimetrale come Niccolò Rinaldi e dal confermatissimo lungo argentino Joaquin Gamazo. Anche in questo caso manca un tassello per rimpolpare una rosa che, con l’aggiunta del play Mattia Balilli e le conferme di Matteo Redolf e Mario Mancini, dà comunque sicurezze a coach Nicola Scalabroni: si era parlato di Niccolò Lurini, ala classe 2000 in uscita da Sala Consilina, la cui pista però parrebbe essersi raffreddata.