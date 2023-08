Da Dublino a Civitanova per “ammirare” dal vivo il progetto “Vedo a Colori – Museo d’arte Urbana” di Giulio Vesprini. Marco Gioacchini, direttore dell’Istituto italiano di cultura di Dublino, prima del grande evento che ospiterà nella capitale d’Irlarda, a partire dal 6 novembre, la mostra fotografica di Vedo a Colori, ha voluto incontrare l’urban artist e con l’occasione salutare il sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica.

«E’ stato un piacere conoscere Marco Gioacchini e le attività che l’Istituto ha in programma – ha detto il sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica – .Tra qualche mese ospiterà il progetto di Giulio Vesprini, un’eccellenza civitanovese, che in questi anni ha contribuito a rendere più bella e più decorosa la nostra città. Orgogliosi di lui e di aver sposato, sin da subito, la sua arte». Anche il direttore ha speso parole importanti per Vesprini, sottolineando in particolare l’importanza di un progetto come Vedo a Colori per Civitanova, pronto per il suo primo viaggio fuori dai confini nazionali. A Dublino, insieme alla mostra, sarà proiettato anche il secondo documentario, come già anticipato durante la terza mostra ufficiale, realizzata con successo, alla palazzina sud di Lido Cluana. Il progetto sarà ospitato anche all’ Irish Architecture Archive, sempre a Dublino, dove Vesprini parlerà del rapporto tra arte pubblica e architettura, raccontando l’esperienza di un progetto che dal 2009 ha portato Civitanova a dialogare con i più importanti centri nazionali dedicati all’arte urbana.