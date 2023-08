Minacce e botte alla compagna: 21enne ai domiciliari con braccialetto elettronico. Il provvedimento emesso dal tribunale di Macerata è stato eseguito dagli agenti del commissariato di Civitanova. Il giovane deve rispondere di stalking, lesioni aggravate e danneggiamento nei confronti della sua ragazza residente in un’altra provincia. Il 21enne, già noto alle forze dell’ordine per droga, era stato denunciato e per lui a giugno era anche scattato l’ammonimento del questore. Ma le minacce, le molestie e le violenze nei confronti della ragazza sono continuati. Così è scattata la misura cautelare.

Nell’ultimo weekend, la Questura di Macerata, anche a seguito di quanto deciso nei Comitati per l’Ordine e la sicurezza pubblica presieduti dal prefetto, ha disposto un’ulteriore intensificazione dei servizi di controllo del territorio in tutta la provincia con particolare riguardo nelle località costiere. Nel corso dei servizi, che verranno ripetuti nei prossimi giorni anche in vista del Ferragosto, sono controllate 222 auto e 430 persone.

