Scontro a Civitanova lungo la provinciale a Santa Maria Apparente, un ragazzo trasportato in eliambulanza a Torrette. L’incidente si è verificato intorno alle 14 lungo la 485 prima di Montecosaro scalo. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale una Volkswagen T-Roc e una Opel Corsa si sono scontrate, pare per una mancata precedenza. Feriti i conducenti, un uomo residente nel quartiere e soccorso dalla Croce verde di Civitanova e un ragazzo per il quale i sanitari hanno disposto il trasferimento all’ospedale regionale. L’eliambulanza è atterrato nel campo proprio di fronte il luogo dell’impatto. Sul posto anche il distaccamento dei vigili del fuoco.

(l. b.)

(foto De Marco)

(in aggiornamento)