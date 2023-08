Ubriaco, vessava e aggrediva la moglie in presenza dei bambini, 47enne allontanato dalla casa familiare. Gli agenti del commissariato di Civitanova hanno dato esecuzione ad un provvedimento emesso dal gip del tribunale di Macerata a seguito della denuncia della donna che ha raccontato alla polizia delle continue vessazioni e degli atti violenti che avvenivano in casa.

L’uomo è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia. L’indagine ha permesso di acquisire prove, anche grazie alle numerose testimonianze, che hanno confermato come l’uomo fosse spesso violento nei confronti della moglie, specie quando era ubriaco. In quei casi le vessazioni diventavano aggressioni fisiche, con un atteggiamento estremamente violento tanto da mettere in pericolo l’incolumità di tutti i familiari. Essendo quindi concreto il pericolo che l’uomo potesse commettere ulteriori atti di violenza, il Gip ha emesso la misura cautelare allontanando l’uomo dalla propria abitazione nella quale non potrà rientrare senza l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria.