di Michele Carbonari

È agosto e le squadre di Eccellenza iniziano a scaldare i motori in vista della stagione, ormai alle porte. Anche le rose sono in via di definizione. Una novità importante, invece, riguarda il Valdichienti Ponte, che avrà una nuova denominazione sociale: dal prossimo campionato sarà infatti Sangiustese Vp. «Dopo lunghi colloqui tra Marco Pazzarelli in rappresentanza del Valdichienti Ponte e Andrea Tosoni in rappresentanza della Sangiustese – si legge nella nota del club – è venuta fuori la possibilità da parte della dirigenza del Valdichienti di riprendere il nome di Sangiustese per portare avanti l’attività sportiva».

I colori rossoblu torneranno quindi a Monte San Giusto e saranno indossati da doversi nuovi calciatori: ecco Jacopo Marini (centrocampista 2003, l’anno scorso a Montegiorgio), Daniele Salvatelli (terzino 2001, ultima stagione disputata con il Tolentino), Ouedraogo Jordan Michel (esterno offensivo ’97 di nazionalità francese, nella scorsa stagione tra Nereto e Monterotondo), Diego Orlietti (difensore 2022 ex Jesina). Restyling in attacco con il ritorno del bomber argentino Santiago Minella, con l’innesto della punta di origine albanese Henri Shiba (proveniente da L’Aquila) e Mattia Monachesi (in uscita dalla Jesina). Puntella la difesa Davide Bianchi (1993, nato a Fondi, dal Mazzola Valdarbia). Restano alla Sangiustese Vp l’attaccante Federico Palmieri, la mezzala Gioele Morresi, il centrale difensivo Lorenzo Pigini e i terzini Giorgio Tombolini e Matteo Calcabrini.

Sempre in Eccellenza, il Tolentino completa il reparto offensivo grazie ad Andres Joel Garbuio, attaccante argentino del 1996, e aggrega in prima squadra il portiere 2005 Federico Conforti e il difensore 2006 Samuele Orazi. Ridisegna completamente la retroguardia, invece, il Montefano: hanno firmato in viola il terzino sinistro Yuri Marasca (2004 ex Biagio Nazzaro), il terzino destro Riccardo Calamita (’98, l’ultima stagione all’Ottavia, Promozione laziale, ma ex Sangiustese e Maceratese) e i centrali classe 2000 Ygnacio Valler (argentino ex Valfoglia) ed Eneo Pjetri (ex Castelfrettese), dietro conferma per Andrea Cingolani. Il Chiesanuova completa la difesa grazie ai centimetri di Matias Dutto, dal Potenza Picena, che a sua volta blinda la porta con il 2006 Maroine El Majhad, in un primo momento annunciato alla Maceratese dall’Union Picena. Insieme a lui ci sarà il 2004 Lorenzo Viti, portiere di ritorno dalla Juniores del Montefano.

In avanti si rivede invece Samuele Ruggeri, ex Moie Vallesina, mentre il centrocampista Roberto Mancini saluta e passa alla Cluentina. L’esterno Simone Telloni fa lo stesso e sposa la causa del Casette Verdini, che come estremo difensore avrà Tommaso Ripani (Cska Corridonia) e in mezzo al campo Matteo Ciurlanti. Novità all’Aurora Treia: in entrata Ousman Bha (centrocampista del ’98 proveniente dall’Osimo Stazione), in uscita Francesco Romagnoli (passato al Trodica). Vestiranno biancoceleste anche gli attaccanti Lorenzo De Martino (Villa Musone) e Gonzalo Ferreyra (Passatempese).

In Prima categoria la neopromossa San Claudio trova l’accordo con la punta Nicola Serantoni (United Civitanova) e l’esterno Matteo Berrettoni (Osimo Stazione). In attesa del ripescaggio, la Cingolana chiude con il difensore Marcello Mangoni (Villa Strada), con il centrocampista Andrea Pancaldi (Borgo Minonna) e con l’attaccante Michele Tiranti (Villa Strada). L’Urbis Salvia cerca nuovi equilibri a centrocampo, dove arrivano Marco Midei (Sefrense), Edoardo Vipera (Trodica), Leonardo Lambertucci (Lorese) e Lorenzo Monteverde (di ritorno dal Villa Musone). Fa la voce grossa il Camerino, che cala il poker: ecco il portiere Vincenzo Digifico (Abruzzo), il difensore Roberto Bergamini (Palmense) e gli attaccanti Luciano Monserrat (Cluentina) e Danilo Ferretti (Pioraco).

Non resta a guardare il Portorecanati, il quale riabbraccia alcuni ex come Marco Pantone, Lorenzo Guercio e Alessio Donati, ai quali si aggrega Tommaso Ciminari (Villa Musone). Alessio Martellucci, in uscita dalla Pergolese, è invece un nuovo giocatore dell’Esanatoglia. La Folgore Castelraimondo ufficializza il centrale argentino Joaquin Manuel Rossi (tra le altre ex Indipendente e Atletico Platense), Omar Kheder (Settempeda) e Marco Maggi (Fabiani Matelica). L’Elite Tolentino torna sul mercato per sostituire l’infortunato Danny Vittorini, compito affidato a Luca Iacopini (dal Caldarola).

In terza categoria scatenati gli Amatori Appignano, i quali rivoluzionano la rosa grazie a Giorgio Stampella e Leonardo Coppari dalla Promos, Livio Tugui dalla Treiese, Luca Mari dall’Abbadiense, Mattia Morresi dalla Leonessa Montoro, Lorenzo e Filippo Bravi dalla Juniores del Chiesanuova e Leonardo Cecchini da quella del Montefano. Il portiere Lorenzo Tamburri approda invece alla Treiese, mentre il collega Francesco Balianelli firma per il Real Porto come il difensore Simone Giuggiolini (Europa Costabianca) e l’attaccante Tahar Boukal (Porto Potenza). Il Sarnano conclude il mercato con l’innesto del centrocampista Sergio Seccacini (Caldarola) e dell’attaccante Daniele Gjinaj (ex Elfa Tolentino).

Un “set” di giocatori per la Vigor Macerata: Michele Giustozzi (portiere, Promos), Filippo Testa (difensore, Abbadiense), Diego Giampaoletti (difensore, Tolentino), Besard Doga (centrocampista Appignanese), Christian Ciurlanti (centrocampista, Montemilone Pollenza), Jacopo Verdolini (giocatore offensivo, Settempeda). Leonardo Battellini, Siriki Dembele, Diego Forti e Lorenzo Morichelli sposano la Vis Gualdo. La Palombese rinforza la mediana con Giacomo Ronconi (ex Juventus Club Tolentino). In evoluzione il mercaro del Santa Maria Apparente, che ora potrà contare sulle prestazioni del portiere Vincenzo Albanesi (United Civitanova), del difensore Claudio Scipioni (Vigor Montecosaro), del centrocampista Edward Montales (Pinturetta) e delle punte Matteo Grilli (Petritoli) e Lorenzo Capodaglio (Cska Corridonia).

Un colpo a testa per Helvia Recina (l’esterno Pavlo Danchivskyy dall’Urbis Salvia), Fabiani Matelica (Nicolò Dolce dalla Juniores del Matelica), Pioraco (il centrale Rossetti dal Camerino Castelraimondo) e Petriolo (bomber Samuele D’Ascanio dal Borgo Mogliano). Tris invece per la Belfortese: firmano il mediano Romario Selita (Appignanese) e i centrocampista Diego Appignanesi e Alessandro Felicioli (entrambi dalla Juventus Club Tolentino). New look del Porto Potenza, che rinnova metà squadra: definiti gli accordi con i difensori ex Cska Corridonia Alessio Scocco e Andrea Spaccesi, Alessandro Marta (Loreto), Marco Ciminari (Monteluponese) e Gregori (ex San Leo Parma), con i portieri Luca Roganti (Corva) e Aniello Annunziata (CSi Recanati), con i centrocampisti Matteo Massimiliani (Recanatese) e Garbuglia (Potenza Picena), con gli attaccanti Pepa (Cska Corridonia) e Luciani (Morrovalle). Rinnova anche il Pievebovigliana, che abbraccia il fantasista Fabrizio Santoni (Esanatoglia) e diversi giovatori provenienti dal Camerino: Zeno Lattanzi, Andrea Pupilli, Emanuel Koffi, Nico Pistola, Vitali Gianluca, Francesco Rinozzi, Alessandro Cagnini, Flavio Sori, Prince Assuah, Daniel Paparelli e Ciro Sparano. Nuovo progetto pure al Csi Recanati, il quale annuncia diversi ingressi: i portieri Daudi Malek (Portorecanati) e Nicolas Fabiani (Pinturetta), i difensori Francesco Barbaccia e Andrea Ghergo (entrambi dal Loreto), gli attaccanti Lorenzo Tonuzi (Villa Musone), Alex Nika (Portorecanati), Gianmarco Marzetti (Promos) e bomber Giuseppe Bugiolacchi (Monteluponese).

In Terza categoria, e in attesa del ripescaggio nella serie superiore, la Lorese blinda i pali grazie a Luca Giannini (Cska Corridonia). Prende forma invece la nuova Robur: Emanuele Trillini (portiere ex Petriolo), Daniele Rocchi (difensore ex Atletico Macerata), Tommaso Sabbatini (mediano ex Abbadiense), oltre agli attaccanti Luca Donati (ex Cluentina), Jacopo Clementoni e Nicola Gigli (entrambi ex Atletico Macerata), dai campionati amatoriali arrivano i difensori Consoli e Gesuè e il centrocampista Formentini. Il San Ginesio preleva Samuele Menchi dal Caldarola. Pesca dalle categorie superiori pure lo Sforzacosta, che dalla Cluentina tessera Ibrayma e Quattrini e dall’Atletico Macerata Cesare Loschiavone. Il Serralta rinforza la difesa con il ritorno di Matteo Cruciani e con Emanuele Angeloni (Amatori Appignano) e Marco Lacchè (Fabiani Matelica).