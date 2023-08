Una lunga lista della spesa che si sblocca con l’approvazione dell’assestamento di bilancio di lunedì sera in consiglio comunale, che ha visto l’applicazione del corposo avanzo di amministrazione disponibile. Il sindaco Andrea Michelini può esultare per una serie di lavori che potranno andare verso il via con lo sblocco delle risorse necessarie.

«A spiccare è l’intervento di riqualificazione del Parco Europa, con la realizzazione di un playground, di un chiosco, di servizi igienici, attrezzature ricreative e di uno spazio per spettacoli – sottolinea il primo cittadino – numerosi sono gli investimenti da destinare anche per gli impianti sportivi: previsto l’incarico di progettazione per l’efficientamento energetico delle palestre Bronzini e Michelini, come pure per il nuovo manto e l’illuminazione dello stadio Monaldi. Per quest’ultimo sono state stanziate le somme necessarie all’asfaltatura del parcheggio. Partiranno anche i lavori per l’adeguamento del PalaMedi al fine di consentire lo svolgimento delle gare del campionato di serie B di basket, adeguando la struttura agli standard previsti per la Serie B Interregionale conquistata nella passata stagione dalla nostra squadra».

Attenzione massima viene inoltre data alle scuole e alla mobilità sostenibile. «Si prevedono lavori per 250 mila euro per la sistemazione del tetto e la riqualificazione energetica della scuola primaria di via Dante Alighieri, incluse tutte le opere necessarie al rilascio del certificato di prevenzione incendi – continua Michelini – sono in arrivo anche tre fontane di acqua depurata, una per ogni plesso scolastico, che si affiancheranno a due casette dell’acqua da posizionarsi rispettivamente al parcheggio Pastrengo e in piazza Giovanni XXIII. Una somma di 400 mila euro sarà destinata alla realizzazione di tutte le opere accessorie al nuovo asilo nido di via Argentina (parcheggi, verde, illuminazione ecc…). Inoltre avremo 50 mila euro investiti per attuare i primi progetti di mobilità attiva previsti dal biciplan, come piste ciclabili, cartellonistica stradale e percorsi preferenziali per la mobilità dolce. In questo ambito, è da rilevare anche un cofinanziamento al contributo regionale per l’acquisto di tre bici-bus che saranno utilizzati per un progetto di mobilità inclusiva».

E poi le manutenzioni. «Ben 500 mila euro saranno utilizzati per il rifacimento di piani viari, mentre 40 mila euro andranno per la riqualificazione dei sottopassi di via Loreto e via De Gasperi – prosegue il sindaco – sono previste anche risorse per affidare il necessario progetto di completamento e miglioramento del cinema Kursaal, ancora ad oggi inagibile. Agli amici a quattro zampe saranno dedicati due sgambatoi, uno al Parco Brodolini e l’altro al Parco Alighieri, mentre nelle spiagge libere di Scossicci saranno installati bagni pubblici con doccia.

«Sono dunque molteplici le opere che nei prossimi mesi interesseranno la città e saranno realizzate sia per risolvere problemi atavici sia per caratterizzare il nostro assetto urbanistico con una nuova impronta che renderà alcuni siti vitali della nostra Porto Recanati più attrattivi e funzionali – conferma l’assessore ai lavori pubblici Riccetti – stiamo pensando ad una città più rispettosa dell’ambiente, che abbia strutture vitali per il suo tessuto sociale come un asilo nido moderno, realizzato con le migliori tecnologie eco compatibili, dove, possibilmente, dopo qualche anno non penetri acqua dal tetto, come successo in passato in altri plessi scolastici. L’impegno convinto della maggioranza, supportato dai nostri uffici, non porterà soltanto nuove opere, ma una Porto Recanati migliore, più vivibile e attrattiva sotto tutti i punti di vista».