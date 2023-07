Vivere direttamente a contatto con la natura, osservare l’ambiente da un punto di vista differente e fare attività sportiva lungo il fiume Potenza. La proposta arriva dal gommoning, un’attività che permette di “navigare” il corso d’acqua osservando le bellezze circostanti da un punto di vista davvero speciale. Salendo su particolari “gommoni” pneumatici circolari sarà possibile concedersi un’escursione di circa 5 ore.

Ci si ritrova alle ore 9 del mattino in località Valle dei Grilli, nei pressi del passaggio a livello per le Grotte di Sant’Eustachio. L’escursione ha un costo di 35 euro che comprende assicurazione, noleggio di gommone e pagaia, muta in neoprene, giubbotto salvagente e caschetto di protezione. Sarà necessario portare costume da bagno, scarpe con suola antiscivolo (tennis, trekking, neoprene) un cambio completo per il dopo discesa, un telo da bagno o un accappatoio e delle ciabatte. Si consiglia l’utilizzo di guanti da lavoro, purché ben aderenti, e occhiali in gomma con cordino di sicurezza.

Le discese, da un minimo di 6 a un massimo di 16 partecipanti, si effettueranno tutti i festivi e prefestivi del mese di agosto. Per gruppi di almeno 6 – 8 persone sarà possibile organizzare discese in acqua anche infrasettimanali ma su prenotazione. L’attività è organizzata in collaborazione con l’Asd Monti Azzurri Canoa – Cayak. Per info e iscrizioni si può chiamare il numero di telefono 339.68.66.93 o inviare una email all’indirizzo [email protected]