Si avvicina a grandi passi la Rievocazione del Circuito del Chienti e Potenza, classica del motociclismo d’epoca, che ricorda un leggendario percorso che ospitò quasi cento anni fa le eroiche sfide con tanti campioni tra le colline maceratesi. Diverse sono le novità che il club Caem/Lodovico Scarfiotti propone per questa 27esima edizione confermata per il terzo anno consecutivo nel Circuito Tricolore ASI, patrocinato dai Ministeri del Turismo, della Cultura e delle Infrastrutture, oltre che dall’Anci.

Il programma è stato allungato a tre giornate, con il pomeriggio di venerdì 25 agosto che segnerà l’arrivo dei primi partecipanti presso l’accogliente Hotel Borgo Lanciano Resort in località Castelraimondo (Macerata), con l’opportunità per le signore di usufruire gratuitamente della Spa. Ci sarà tempo anche per il momento storico-culturale dedicato ad un’esposizione del Registro Storico Benelli e la proiezione del film “Benelli su Benelli”, durante la cena presso il Ristorante Torre del Parco di Camerino.

La giornata di sabato 26 agosto sarà dedicata completamente ad un lungo e interessante itinerario dal punto di vista paesaggistico e naturalistico, a cavallo dell’appennino umbro-marchigiano. Dopo la prima parte della mattinata dedicata alle procedure di iscrizione, alle ore 10 i motociclisti con i loro stupendi mezzi d’epoca inizieranno a percorrere le strade poco trafficate dell’interno maceratese toccando Pioraco, Fiuminata ed il celebre Passo del Cornello ben conosciuto dagli appassionati delle due ruote, dove ci sarà una breve sosta con rituale foto di gruppo.

A seguire si raggiungerà Nocera Umbra per la sosta pranzo ed il saluto delle autorità locali durante il pranzo alla Taverna Santa Croce in centro storico. Il primo pomeriggio sarà poi dedicato ad una visita alla cittadina ed alle 16 si riaccenderanno i motori per dirigersi verso i piani di Colfiorito, per rientrare nelle Marche da Serravalle fino ai suggestivi Piani di Montelago, dove una breve sosta permetterà di gustare specialità maceratesi. L’ultimo tratto in saliscendi prevede il tragitto verso Sefro, Pioraco ed il ritorno a Borgo Lanciano. Qui ci sarà la serata di gala presso la Sala “Chienti e Potenza”.

Domenica 27 agosto sarà dedicata tradizionalmente alla Rievocazione del Circuito, che vide la prima edizione disputata il 23 marzo 1924; una rievocazione scandita anche dalle prove d’abilità a cronometro. I partecipanti confluiranno nel ritrovo a Piazza del Popolo di San Severino Marche. Dalla scenografica piazza dall’inusuale forma ovale, i radunisti inizieranno a coprire i circa 36 km del percorso a triangolo verso Serrapetrona, Belforte e Tolentino in Piazza della Libertà, dove ci sarà questa volta l’iconica sosta per il panino con porchetta e Vernaccia di Serrapetrona, per l’impossibilità logistica di utilizzare la caratteristica piazzetta di Serrapetrona. Da Tolentino la partenza sarà ritmata dalla presentazione dei protagonisti e delle moto, prima di toccare di nuovo San Severino e Castelraimondo per la chiusura della 27esima rievocazione. L’appuntamento a tavola al Ristorante Relais Villa Fornari a Camerino chiuderà con le premiazioni l’atteso evento patrocinato dalla Regione Marche, dalla Provincia di Macerata e dai Comuni di Castelraimondo, Tolentino, Serrapetrona, Belforte, San Severino e Nocera Umbra.