La dea bendata bacia Montefano. Colpo da 500mila euro, con un gratta e vinci da 10 euro “Mega Miliardario”, per un ignoto fortunato oggi pomeriggio alla ricevitoria edicola Caporaletti.

La notizia si è iniziata a diffondere nel pomeriggio e ha rapidamente fatto il giro di tutto il paese, ma resta il mistero attorno al vincitore: difficile anche solo capire se si tratti di un residente o di una persona proveniente da fuori città, visto che la ricevitoria si trova su un luogo in pieno centro come via Leopardi.

Non è la prima volta, però, che da Caporaletti si centrano vittorie da capogiro: nel 2015 con un grattino da 5 euro ci fu una vincita addirittura da 1,7 milioni di euro.