Una nuova linea di uova firmata Fileni. Il gruppo, uno dei principali operatori in Italia nel settore del pollame con sede a Cingoli, lancia il nuovo prodotto con il claim “Benessere e gusto” e un nuovo packaging a forte impatto visivo. «L’azienda rivelerà ancora una volta – si legge in una nota del gruppo – il suo impegno, costante e responsabile, nel fornire alimenti che contribuiscono al benessere del consumatore moderno, sottolineando il fabbisogno di benessere ed energia ampiamente soddisfatti da questa linea di uova».

Il brand Fileni offrirà «un prodotto eccellente, di provenienza italiana al 100%, ottenuto da galline allevate rispettando i più avanzati requisiti di benessere animale, come la salvaguardia del pulcino maschio, nutrite con un’alimentazione vegetale e senza l’utilizzo di antibiotici», precisa l’azienda fondata nel 1965 da Giovanni Fileni. Nel 2022 ha registrato un fatturato di filiera pari a 635 milioni di euro. «L’ampia offerta di prodotto – prosegue – sarà presentata al mercato nei prossimi mesi con l’obiettivo di intercettare un target giovane e dinamico e rispondere ai più recenti trend di consumo away from home: dalla colazione proteica, al brunch di lavoro, alla cena fuori casa. L’uovo, infatti, rappresenta un alimento sano e fonte di energia pura, da consumare in qualsiasi momento della giornata e con molteplici ricettazioni per affrontare la giornata con la giusta carica. Anche il packaging – specifica Fileni -vedrà una rivisitazione che consentirà un nuovo posizionamento a scaffale, grazie all’utilizzo dell’arancione come colore distintivo per la categoria e al visual di prodotto che punterà su immagini di piatti ricettati in stile gourmet e caratterizzeranno la nuova linea di uova, attirando l’attenzione del consumatore».

«Dopo un’attenta analisi di mercato e del target di riferimento (le Established Families, Famiglie con bambini grandi tra 11 e 17 anni) – dichiara Giacomo Marinelli, coordinator della business unit dedicata alle uova in Fileni – abbiamo scelto un posizionamento innovativo e distintivo, sintetizzato dal claim “Benessere e gusto”. Il nostro obiettivo è quello di creare una nuova proposta di valore per i consumatori, capace di distinguerci dalla concorrenza. Vogliamo stupire per essere ricordati, attraverso immagini, emozioni e sensazioni che conferiscono al pack un’intensità e una carica emotiva indimenticabili. Il benefit nasce dalle proprietà nutritive intrinseche delle uova che sono un alimento completo e sano. La nostra ambizione è quella di valorizzare e ringiovanire questo mercato facendo diventare le uova un protagonista assoluto della tavola degli italiani grazie alla loro versatilità e facilità di preparazione».