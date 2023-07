Commercio abusivo e prodotti non conformi agli standard di sicurezza, la Guardia di finanza sequestra più di 7.200 prodotti di bigiotteria. Inoltre è stato segnalato un esercizio commerciale alla Camera di commercio e otto venditori abusivi al sindaco di Porto Recanati.

L’operazione è della tenenza di Porto Recanati e rientra nelle attività di controllo economico del territorio (ulteriormente potenziate in questi mesi estivi su input del comandante provinciale di Macerata, il colonnello Ferdinando Falco).

I finanzieri hanno prestato attenzione, tra l’altro a quel fenomeno che si rinnova ogni estate quando arrivano i turisti e le spiagge si riempiono: il commercio ambulante che spesso è abusivo e mette sul mercato prodotti non conformi agli standard di sicurezza. In base a questo i militari nel controllare gli ambulanti, ne hanno trovati alcuni che non avevano documentazione attestante l’idoneità dei prodotti messi in vendita (e sono stati sequestrati). Inoltre sono stati segnalati al sindaco di Porto Recanati otto venditori ambulanti privi delle autorizzazioni per far quel mestiere. Infine un commerciante è stato segnalato alla Camera di Commercio per i provvedimenti di rispettiva competenza sotto il profilo amministrativo.