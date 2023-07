Filippo Roma, noto personaggio televisivo, storico inviato de “le Iene” ha fatto tappa l’altra sera allo Chalet Acapulco di Porto Recanati per una cena estiva. L’atmosfera era particolarmente suggestiva grazie al tramonto sul mare, che ha reso ancora più piacevole la serata.

Durante la cena, Roma si è intrattenuto con gli altri ospiti, tra cui alcuni laureati che proprio da Acapulco festeggiavano il conseguimento della loro laurea. La presenza di Filippo Roma ha reso la serata ancora più speciale, con la sua simpatia e allegria che hanno contagiato tutti i presenti. Tra gli ospiti presenti, c’era anche Liliana Chiaramello, Ceo della Lcc agenzia di comunicazione internazionale, che ha sottolineato l’importanza di momenti come questi per consolidare i rapporti tra le persone e per creare nuove opportunità di lavoro. La Iena infatti è sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare.

Lo Chalet Acapulco, di Pino Frisari situato sulla spiaggia di Porto Recanati, è da sempre uno dei luoghi più gettonati della riviera marchigiana per trascorrere serate all’insegna della buona cucina e del relax. Grazie alla sua posizione privilegiata, offre una vista mozzafiato sul mare e un’atmosfera unica che lo rendono il luogo ideale per trascorrere momenti indimenticabili.

