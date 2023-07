di Marco Pagliariccio

Come avere un phon costantemente acceso puntato addosso. Da oltre una settimana il Maceratese è nella morsa del caldo rovente, con temperature che continuano a stazionare, nei valori massimi, molto vicino ai 40 gradi, rendendo praticamente invivibili le giornate di sole e non lasciando tregua neanche di notte, quando comunque il termometro, tanto su Macerata quanto nei dintorni, è rimasto non troppo lontano dai 30 gradi.

Ancora una volta, stando alle rilevazioni del Servizio Agrometeo Regionale, ieri la città più calda della provincia è stata Pollenza, dove si sono toccati i 39,7 gradi di punta massima. Si tratta della seconda punta più alta in regione, battuta soltanto da Serra de’ Conti, nell’Anconetano, dove la colonnina di mercurio ha sfondato quota 40 (40,5 gradi di massima). Il problema è che le temperature stanno continuano ad aumentare anche nel circondario, con altre due città che ieri hanno superato i 39 gradi (Sant’Angelo in Pontano con 39,2 gradi conditi da un 84,7% di umidità e Cingoli con 39,1) e tra le 16 rilevate in provincia solo una nella giornata di domenica non ha superato i 35 gradi: Visso, dove la temperatura si è fermata “solo” a 33,7 gradi.

Il peggio, però, deve ancora arrivare. L’ultimo bollettino della Protezione Civile regionale, diramato oggi alle 13, segnala come le temperature saliranno ancora fino a mercoledì a causa del riscaldamento di masse d’aria in discesa dagli Appennini. A Macerata è prevista una massima di 37 gradi per domani e di 39 per mercoledì, quando dovrebbe essere tra le città più calde della regione insieme ad Ascoli Piceno e Fabriano. Secondo le previsioni, le temperature dovrebbero scendere di qualche grado a partire da giovedì e fino a sabato per il transito di aria più fresca sul Nord Italia, aria che lambirà marginalmente anche le Marche. Ma già da domenica l’anticiclone africano che sta soffocando mezza Italia dovrebbe riprendere vigore alla sua massima potenza.