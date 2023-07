Per fronteggiare le ondate di calore, il Comune di Civitanova ha attivato il Centro operativo comunale (Coc) a Palazzo Sforza. I numeri da chiamare, in caso di emergenze, sono lo 0733/8221 e quello della sede del Comando di Polizia municipale 0733/813767.

«L’attivazione – fa sapere il sindaco Fabrizio Ciarapica – si è resa necessaria viste le alte temperature che non accennano a diminuire, mettendo a rischio le persone, specie gli anziani e i più fragili. Da qui la necessità di monitorare la situazione in via continuativa fino a che non ci sarà una significativa diminuzione delle temperature. Ricordo – sottolinea il sindaco – che il centro sociale anziani di via Carnia, per il periodo dal 20 luglio al 31 agosto 2023, è disponibile ad accogliere anche i non soci, consentendo così agli anziani di trovare ristoro nelle ore più calde in ambienti freschi».

L’amministrazione invita poi tutta la cittadinanza a tenere comportamenti precauzionali. «Indossare un abbigliamento adeguato e leggero; rinfrescare l’ambiente domestico e di lavoro; ridurre la temperatura corporea: quando si è accaldati è consigliabile fare bagni e docce con acqua tiepida, bagnarsi viso e braccia con acqua fresca; ridurre il livello di attività fisica; uscire di casa nelle ore più fresche della giornata (evitare di uscire dalle 11 alle 18); bere con regolarità ed alimentarsi in maniera corretta (cibi leggeri e con alto contenuto di acqua); adottare alcune precauzioni se si esce in macchina: areare gli abitacoli prima di salire, viaggiare a finestrini aperti o utilizzare la climatizzazione. Se si vede un bambino solo in macchina chiamare immediatamente il 112; conservare correttamente i farmaci; adottare precauzioni particolari in caso di persone a rischio. (Se si assumono farmaci segnalare al medico qualsiasi malessere, anche lieve, che sopraggiunga durante la terapia farmacologica)». L’elenco di numeri utili a cui rivolgersi in caso di necessità, un decalogo di buone prassi per difendersi dalle ondate di calore ed un servizio di utilità alla cittadinanza sono visionabili sul sito del Comune.