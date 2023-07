Con l’estate e il sole nel pieno della propria irradiazione Croce rossa e Nivea sun portano la prevenzione in spiaggia. A partire da oggi pomeriggio a Porto Recanati sarà possibile infatti effettuare uno screening dermatologico per sensibilizzare la popolazione sull’importanza di una corretta esposizione e per prevenire malattie della pelle.

L’esposizione non protetta ai raggi solari resta infatti il principale fattore di rischio per il melanoma. Secondo recenti studi, nell’ultimo decennio nel mondo si è assistito ad un aumento di circa il 15% di casi rispetto al decennio precedente. La campagna di sensibilizzazione chiamata “Protezione ad un nuovo livello” viaggerà per l’Italia in 8 tappe e Porto Recanati è l’unica tappa marchigiana dopo Lerici, Rivoli e Livorno. Ma l’ambulatorio viaggiante toccherà anche Bracciano, Napoli e Molfetta. Data l’importanza dell’evento è stato ottenuto il patrocinio della regione Marche, dell’Ast di Macerata e del comune di Porto Recanati. L’ambulatorio partirà con le visite dalle ore 16 in via I° Maggio, Largo Marinai d’Italia nelle giornate di oggi 15 luglio dalle 16 alle 20 e sarà replicata domani, domenica 16 luglio con lo stesso orario. Sarà effettuato un tour in clinica mobile dedicato a screening gratuito dermatologico, sensibilizzazione della popolazione sull’importanza della prevenzione, distribuzione di gadget, campioni di crema nivea e materiale informativi. Sarà presente anche uno stand dell’attività di Croce Rossa per l’educazione universale alla salute e alla sicurezza delle persone. Per prenotare una visita gratuita chiamare la segreteria al numero 3756507891 dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.