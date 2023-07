Al via il conto alla rovescia per la quinta edizione di “6alle6” evento ludico e sportivo organizzato dal Grottini Team Recanati Asd con il comune di Recanati. Si tratta della corsa solidale, aperta a tutte le età e anche agli amici a quattro zampe. Si svolgerà nel centro storico della città dell’Infinito, il 23 luglio.

«Dopo alcuni anni di stop dovuti alla pandemia, oggi siamo molto felici di presentare l’edizione 2023 di “6alle6”, la seguitissima camminata e corsa di beneficenza della città di Recanati – ha detto il sindaco Antonio Bravi – Un momento di sport, di socialità e di divertimento che unisce tutti i cittadini sotto l’insegna della solidarietà. Ringrazio il Grottini Team per lo sforzo organizzativo fatto nel ripristinare uno degli eventi sportivi e sociali più amati dai tutti noi».

Presentato, in una conferenza stampa in Comune, il programma dell’evento dal sindaco Antonio Bravi, dal consigliere con delega allo Sport Sergio Bartoli, dal presidente e dall’addetto stampa del Grottini Team Paolo Bravi e Benedetto Verdenelli.

L’assessore Bartoli ha spiegato che si tratta di un evento che «promuove uno stile di vita sano attraverso il movimento, la cultura, l’arte e la solidarietà. Un modo per risvegliare corpo e mente al fresco dell’alba e un’occasione per rivisitare e apprezzare la bellezza dei suggestivi vicoli e scorci del nostro centro storico». Un grande evento che ha visto negli anni la partecipazione di migliaia di persone e che coniuga la socializzazione, l’attività fisica e la beneficenza. Il ricavato andrà alle cooperative sociali di Recanati: La Ragnatela e Terra e Vita che da anni si occupano dell’inserimento nel mondo del lavoro di persone diversamente abili.

«Riuscire a riproporre quest’evento dopo un lungo stop forzato ci rende felicissimi – ha affermato Paolo Bravi, presidente del Grottini Team -. L’entusiasmo dimostrato dalle persone già iscritte ci conferma quanto sia mancato questo momento d’aggregazione. Per ottimizzare gli sforzi e riuscire a donare alle cooperative Terra e Vita e La Ragnatela il più possibile, ci piacerebbe replicare il numero di iscritti delle ultime due edizioni. Mancano solo nove giorni … ce la possiamo fare». Ad oggi sono più di 2300 le iscrizioni pervenute che si chiuderanno al raggiungimento delle 4mila.

Partenza prevista il 23 luglio alle 6 del mattino da viale Cesare Battisti, in prossimità dei torrioni, a ritmo della musica e della voce di Nicola Pigini. Il percorso di 6 chilometri si snoderà lungo le vie del centro storico con l’immancabile passaggio nei polmoni verdi della città, il parco di Villa Colloredo e il Colle dell’Infinito per terminare poi in piazza Giacomo Leopardi con la tradizionale colazione. A caratterizzare l’edizione 2023 sarà il colore bianco della nuova T-shirt, appositamente disegnata dal recanatese Michele Diletti, 23 anni, laureando all’Unicam di Ascoli al corso di disegno industriale e ambientale. Grazie alla collaborazione dell’azienda Blu Pura verranno installate in piazza Giacomo Leopardi delle colonnine per l’acqua a disposizione dei partecipanti.

E’ possibile iscriversi alla “6alle6” nel sito dell’evento (www.6alle6.it) e alla sede della manifestazione, in piazza Giacomo Leopardi 26, sotto il loggiato comunale nell’ex sede dell’Agenzia delle entrate, dal martedì alla domenica dalle 18 alle 20 e dalle 21 alle 23, con apertura anche il sabato mattina dalle 9 alle 12 durante il mercato settimanale.

Tra le caratteristiche della gara la possibilità di iscrivere anche il proprio amico a quattro zampe a cui verrà consegnata una bandana dell’evento. In occasione dell’evento 6alle6 la Torre del Borgo sarà visitabile dall’alba al tramonto.