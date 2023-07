di Stefano Fabrizi

Un altro weekend tutto da vivere nelle Marche tra concerti live, teatro, danza. E l’immancabile by night dei locali della costa, con Civitanova a farla da padrona.

APPUNTAMENTI DI VENERDI’ 14 LUGLIO

Ancona – Festival Spilla. Ci sono i Verdena alle 21 alla Mole Vanvitelliana con Volevo Magia.

Pesaro – Da venerdì 14 luglio a domenica 16 luglio al Parco Miralfiore Happiness Stupor Circus (ore 19:30). Creatori e interpreti Alice Gaia Roma (acrobata ed artista multidisciplinare) e Damiano Fumagalli (porter su bicicletta ed al suolo e tecnico live). Informazioni e biglietti: biglietto unico 5 euro. Info: 334 3193717. 0721 387548 – dal 14 giugno dal mercoledì al sabato dalle 17 alle 19 www.teatridipesaro.it – www.amatmarche.net – www.vivaticket.com .

Ancona – Da Lunedì 10 luglio a sabato 15 luglio (ore 18) al Parco ex Crass Cuori d’albero del Teatro del Canguro. Protagoniste Nicoletta Briganti, Cecilia Raponi, Lorella Rinaldi, Natascia Zanni. Una passeggiata itinerante tra il verde del parco dell’ex Crass di Ancona alla scoperta degli alberi, delle curiosità e di storie incantate. Per bambini dai 5 anni. Prenotazione consigliata allo 071-82805 (numero posti limitato). Ingresso posto unico 5 euro. [email protected] .

Pesaro – Da giovedì 13 luglio a domenica 16 luglio al Parco Miralfiore Dinamica del Controvento (ore 19) ideato da Julien Lett, pianoforte dal vivo Irene Michailidis; responsabile del progetto Leonardo Adorni; coproduzione Teatro Necessario. Info: biglietto unico 5 euro

Pesaro – Da giovedì 13 luglio a domenica 16 luglio al Parco Miralfiore Johann Sebastian Circus per Stupor Circus 2023 (ore 19:30) di Fabiana Ruiz Diaz, Giacomo Costantini con Fabiana Ruiz Diaz, Giacomo Costantini, Andrea Farnetani in collaborazione con Andres Tato Bolognini, creazione luci Marco Oliani, adattamento luci Domenico De Vita, produzione Circo El Grito. Info: 334 3193717. 0721 387548 – dal 14 giugno dal mercoledì al sabato dalle 17 alle 19 www.teatridipesaro.it – www.amatmarche.net – www.vivaticket.com .

Corinaldo – Alle 21,30 in Piazza Il Terreno a Corinaldo Il mio amico è un asino per Il Festival Ambarabà. Teatro d’attore con oggetti animati e canzoni dal vivo. Info: prenotazione consigliata al 334 1684688

Osimo – Alle 21,30 al Chiostro San Francesco di Osimo Fantasie Rossiniane per Incontri al Chiostro 2023. “Fantasie Rossiniane” vedrà protagonista il quintetto di fiati dell’Orchestra Sinfonica Rossini, composto da Elena Giri, flauto, Lorenzo Luciani, oboe, Marco Torsani, clarinetto, Enrico Barchetta, corno e Paolo Rosetti, fagotto. Musiche di Rossini e Briccialdi. Info: 071 9307050 – www.accademialiricaosimo.com .

Castelleone di Suasa – Da venerdì 14 luglio a sabato 15 luglio (ore 19:30) Domus dei Coiedii: Play [Domus] – Dispositivo Interattivo Per Attraversamenti Poetici, rassegna Tau Made in Marche per Insuasa Festival; testi Francesca Berardi, voci Francesca Berardi, Filippo Mantoni, composizione musicale Simone Bellezze [con strumenti realizzati con oggetti di recupero], progetto fotografico Luca Lucci, post-produzione audio Massimiliano Camillucci, produzione Collettivo Collegamenti. Alle 21:15 Anfitrione da Plauto ripresa da Molière con Davide Cherstich, Giacomo Cremaschi, Lorenzo De Santis, Silvia Ponzo, Caterina Rossi, Nicolas Varisco, regia Silvia Ponzo e Nino Sileci, produzione Opificio03. Info: biglietto cortesia 3 euro – 339 1717201 – 334 2076462 www.amatmarche.net .

Recanati – Alle 21 all’Orto sul Colle dell’infinito Quintorigo & Gino Castaldo (Gino Castaldo voce narrante; Valentino Bianchi sassofono; Gionata Costa violoncello; Stefano Ricci contrabbasso; Andrea Costa violino) con Mingus, la storia di un mito. E’ il primo appuntamenti di Lunaria 2023. Info: Biglietto unico 10€ – circuito vivaticket.it

Urbino – Alle 20 al Palazzo Ducale di Urbino Urbino Chiasmo all’imbrunire Human atlas coreografia e spazio Virgilio Sieni, interpreti Claudia Caldarano, Maurizio Giunti, musica originale eseguita dal vivo Daniele Roccato (contrabbasso). Info: www.amatmarche.net .

APPUNTAMENTI DI SABATO 15 LUGLIO

Grottammare – Giunta al quinto anno è tempo di immergersi nella edizione estiva di “Giochi in Grotta”. Sabato 15 e domenica 16 luglio, la manifestazione organizzata dall’associazione Spazio Ludico con il patrocinio della città di Grottammare tornerà nei suggestivi luoghi del vecchio incasato con le storie e i personaggi intriganti dei giochi di ruolo. Si comincia sabato pomeriggio alle 17. Info: www.spazioludico.it (info anche whatsapp 329.5711610).

Fano – Alle 21,15 alla Rocca Malatestiana di Fano Pulcinella e Il Gigante. Noris Borgogelli, direttore – Giulia Bellucci, attrice – Orchestra Sinfonica G. Rossini. Un capolavoro del repertorio sinfonico di Igor Stravinskij: Pulcinella. Info: www.orchestrarossini.it .

Civitanova – Alle 23 nel giardino della Pinacoteca civica M. Moretti in prima esclusiva regionale If You Were A Man per la rassegna Civitanova Danza 2023 – XXX festival nel nome di Enrico Cecchetti. coreografia Mauro Astolfi. interpreti Lorenzo Capozzi, Mario Laterza, Mateo Mirdita, Alessandro Piergentili. musiche AAVV. disegno luci Marco Policastro. costumi Anna Coluccia. produzione Spellbound. direttore artistico Mauro Astolfi direttore generale Valentina Marini. If you were a man è uno studio per quattro uomini su una profonda riprogrammazione dell’ascolto. Info e biglietti: www.vivaticket.com – www.teatridicivitanova.com – www.civitanovadanza.com www.amatmarche.net

Piobbico – Alle 19 al rifugio chalet Corsini Glaam Decanto, rock italiano tra inediti e cantautorato: Andrea Albertini, voce e chitarra; Tommaso Mencarelli, chitarra solista; Alessio Vincenzetti, basso; Simone Caimmi, batteria, percussioni e pad. Info: 331 876 6610

Civitanova – Alle 21 una prima esclusiva regionale al Teatro Cecchetti di Civitanova Marche Cantiere Aperto per “Do Around The World”. Civitanova danza 2023 – XXX festival nel nome di Enrico Cecchetti. Perseguendo nella ricerca online che trova una sua traduzione fisica e corporea, Parini Secondo si riavvicina al mondo del gioco, affascinato dal salto della corda sia come pratica atletica che come elemento ritmico: nel salto della corda, musica e atletismo vanno mano nella mano (K. Gaunt). Info e biglietti: www.vivaticket.com – www.teatridicivitanova.com – www.civitanovadanza.com www.amatmarche.net

Pesaro – Da venerdì 14 luglio a domenica 16 luglio al Parco Miralfiore Happiness Stupor Circus (ore 19:30): creatori e interpreti Alice Gaia Roma (acrobata ed artista multidisciplinare) e Damiano Fumagalli (porter su bicicletta ed al suolo e tecnico live). Info: www.teatridipesaro.it – www.amatmarche.net Ancona – Sabato 15 luglio nella ex chiesa San Giovanni di Arcevia dalle ore 9.00 alle 12.00 Sentieri di Storie per il Festival Ambarabà. Info: Parco Gola della Rossa e di Frasassi Info: tel. 349 9090348. Prenotazioni: www.parcogolarossa.it – www.atgtp.it

Castelleone di Suasa – Alle 21,15 all’anfiteatro Romano di Suasa di Castelleone di Suasa va in scena Ulisse, Macerata per la rassegna TAU Made in Marche. interpretato e diretto da Luigi Moretti. di Fiammetta Carena. musiche Paolo Principi. Info: www.amatmarche.net

Civitanova – Alle 22 al Teatro Annibal Caro va in scena Opus in prima esclusiva regionale per la rassegna Civitanova Danza 2023 – XXX festival nel nome di Enrico Cecchetti. coreografia Christos Papadopoulos. musica Johan Sebastian Bach. editore musicale Kornilios Selamsis. Danzatori: Georgios Kotsifakis, Ioanna Paraskevopoulou, Maria Bregianni, Amalia Kosma. Info e biglietti: www.vivaticket.com – www.teatridicivitanova.com – www.civitanovadanza.com www.amatmarche.net

Urbino – Alle 20 al Palazzo Ducale di Urbino Tra La Luce – Human Atlas. coreografia e spazio Virgilio Sieni. interpreti cittadini, performer, danzatori. musica originale eseguita dal vivo Roberto Cecchetto (chitarra elettrica). Info: www.amatmarche.net

APPUNTAMENTI DI DOMENICA 16 LUGLIO

Urbisaglia – Alle 21:15 all’Anfiteatro Romano di Urbisaglia Apologia di Socrate – Dialogo sulla Giustizia per TAU Made in Marche dall’opera di Platone con Enrico Lo Verso e con Fabrizio Bordignon e coro di 8 attori. adattamento e regia Alessanda Pizzi. coreografie e movimento scenico Marilena Martina. produzione Ergo Sum. Info: 0733 506566 – www.vivaticket.it – www.amatmarche.net

Pesaro – Da giovedì 13 luglio a domenica 16 luglio domenica ore 19 al Parco Miralfiore di Pesaro Dinamica Del Controvento ideato da Julien Lett. Info: www.amatmarche.net

Fermo – Alle 21:30 a Villa Vitali Past Forward tra Passato e Futuro per Civitanova Danza 2023. In scena Jacopo Tissi con le star internazionali del balletto Polina Semionova, Alina Cojocaru, Ksenia Ovsyanick, David Motta Soares. coreografi Marius Petipa, Roland Petit, Christian, Spuck Yury Possokov, Johan Kobborg, Alberto Alonso. produzione Art Works Production. Info: www.vivaticket.com – www.teatridicivitanova.com – www.civitanovadanza.com – www.amatmarche.net

Ancona – Alle 21:30 alla Terrazza di Moroder ad Ancona Benito Gonzalez Trio (Benito Gonzales: pianoforte; Gabriele Pesaresi: contrabbasso; Mario Rodriguez: batteria, percussioni). La fama e la stima di cui gode Benito Gonzalez nel mondo del jazz sono elevatissime, non adeguate purtroppo alla sua scarna produzione discografica, specchio di una crisi della musica riprodotta ormai irreversibile. Info e biglietti: www.vivaticket.it – tel. 071898232 / 331 6342256 – www.anconajazz.com

Urbino – Alle 11 al Palazzo Ducale Federico Barocci Improvisation – Human Atlas di e con Virgilio Sieni. musica originale eseguita dal vivo Roberto Cecchetto (chitarra elettrica). Info: www.amatmarche.net

BYNIGHT VENERDI’ 14 LUGLIO

Secondo weekend per il nuovo Calamaretto di Civitanova. Stasera Groove Culture Music con Miky More & Andy Tee. Special guest Derrick McKenzie, batterista ufficiale dei Jamiroquai dal 1994 e co-autore della hit “Cosmic Girl”. Domani Good Times, by la Serra Dine’n Dance. Domenica Kalispera, Lunch Show e dopopranzo beach party con musica commerciale.

Allo Shada di Civitanova stasera si parte dalla cena spettacolo con Enzo Marino Live band, “Capri mon amour”. Al termine, in consolle Aldo Ascani e Fabrizio Breviglieri. Domani party Powered by Brahma clubship. Special guest in consolle Tommy Vee, celebre dj e produttore tra i creatori del team Moltosugo, nonché fra i protagonisti della quarta edizione del “Grande Fratello” .

Al Casacon di Sirolo stasera Conchiglia Verde Amarcord, Mark & i Bella Bolla plays Battiato – Dj set by Davide Domenella. Domani Eventi Divertenti Opening Summer Season. Domenica Peace e Pil Love. Chill e relax. Aperitivo, cena e dj set.

Al Ristorante Madeira di Civitanova stasera “Maracaibo”, evento firmato Eventi Divertenti.

Stasera al Cayo Coco di Porto Recanati ritorna Melocotòn. Special guest in consolle Usai. Domani Juicy Party. Direzione artistica Luca Kovac.

Stasera al Medusa di San Benedetto del Tronto La Isla by Caliente. Il grande party reggaeton, pop e commerciale.

Alla Terrazza di San Benedetto del Tronto stasera Hola Chica, il format con musica reggaeton e latin urban. Domani “Never Stop Dreaming” Performance dj Gorilla, Mat dj.

Al Miù Discodinner di Marotta stasera City of music. Multi Dance Floors. Main room Latin Power reggaeton, trap, dance, hit, commercial.

SABATO 15 LUGLIO

All’Aqua di San Benedetto del Tronto Special guest: Gemitaiz + dj set with Mixer T.

A Le Gall di Porto San Giorgio special guest Grelmos. A seguire Senorita, il party dedicato alla musica più caliente.

E’ tornato a San Benedetto del Tronto il sabato della Riviera, da Bagni Andrea. A San Benedetto del Tronto domani al Jonathan Disco Beach “Tamo Loco”, the latin house party, special guest Smoothies. Domenica Subelo, la domenica latina della Riviera delle Palme.

Domani alla Baia Imperiale di Gabicce Mare, il sabato post Notte Rosa.

Domani al Mamamia di Senigallia Random, una festa a caso. In collaborazione con marcheinfinite.com

