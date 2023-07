Si è chiusa con la sottoscrizione di un accordo triennale di reciproca partnership formativo-culturale internazionale, la visita, nella sede di Porto Potenza dell’Istituto Santo Stefano Riabilitazione del gruppo Kos, di una delegazione di medici e operatori sanitari dell’Uzbekistan giunti nelle Marche per alcuni giorni di conoscenza e interscambio di know how. L’accordo di programma è stato siglato per un progetto di cooperazione tra lo stesso Istituto portopotentino e il Tashkent Pediatric Medical Insitute, importante realtà sanitaria uzbeka.

Antonello Morgantini, direttore dell’Istituto Santo Stefano di Porto Potenza Picena e della clinica Villa Adria di Ancona, e Sherzod Ashirbaev, che dirige il Centro per le tecnologie avanzate e le iniziative strategiche della clinica uzbeka, si sono positivamente confrontati durante una serie di incontri avvenuti a Porto Potenza e Ancona, ma anche al Centro Myolab di Jesi, struttura ambulatoriale sempre del Gruppo Kos specializzata su percorsi terapeutici dedicati all’età pediatrica. Le due delegazioni, quella italiana e quella uzbeka, entrambe partecipate da più professionisti per una composizione multidisciplinare, hanno trovato un terreno comune di interscambio di competenze e di una conoscenza già avviata nel corso dell’edizione del 2018 della Robotic School, organizzata dal Santo Stefano. La delegazione asiatica ha mostrato grande interesse per lo sviluppo delle competenze raggiunto da Santo Stefano Riabilitazione e per i suoi piani di miglioramento continuo e coinvolgimento per una collaborazione formativa focalizzata su riabilitazione, clinica, robotica ed età pediatrica. La visita, come detto, si è chiusa con la sottoscrizione di un accordo triennale di reciproca partnership formativo-culturale internazionale tra cui una prima bozza progettuale di Scuola Robotica ad hoc per i professionisti uzbeki da tenersi nel 2024. La collaborazione tra i due Istituti nasce nel 2018 a seguito di una sinergia generata da un bando europeo vinto dal Gruppo Kos assieme a una cordata di Università europee che ha permesso, tra l’altro, a professionisti uzbeki di svolgere dei programmi di formazione presso la sede di Porto Potenza del Santo Stefano.