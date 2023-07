Torna, come ogni anno, Borghi Aperti: un’esperienza promossa dai Comuni aderenti al progetto Noi Marche (Civitanova comune capofila, Apiro, Appignano, Castelplanio, Cingoli, Cupramontana, Falerone, Fiastra, Genga, Grottazzolina, Gualdo, Magliano di Tenna, Maiolati Spontini, Matelica, Monsano, Montegiorgio, Montegranaro, Morrovalle, Penna San Giovanni, Ponzano di Fermo, Potenza Picena, Rosora, Sarnano, San Severino, Treia) con l’obiettivo di far conoscere ai turisti e ai visitatori locali i magnifici borghi attraverso visite gratuite. La manifestazione Borghi Aperti si svolgerà nei mesi di luglio, agosto e settembre e offrirà l’opportunità di visitare teatri storici, palazzi nobiliari, ville, giardini, abbazie, musei e cortili grazie alla presenza di guide turistiche esperte. Inoltre, saranno organizzate emozionanti escursioni naturalistiche a piedi e in bicicletta, accompagnate dalle guide. Il primo appuntamento si terrà sabato 8 luglio ad Appignano, dove il Ceramicshow farà conoscere ai partecipanti le famose “cocce appignanesi” con una deliziosa degustazione di legumi. Borghi Aperti offrirà anche la possibilità di scoprire Castelplanio, il paese natale del medico Carlo Urbani, scopritore della Sars, e a Treia i luoghi del cuore della scrittrice Dolores Prato.

Sarà possibile immergersi nella storia del sito archeologico Falerio Picenus a Falerone, mentre gli amanti del Verdicchio potranno visitare il Mig (Museo in grotta) durante la Sagra dell’Uva di Cupramontana. Altri eventi includono Cantine nel Borgo a Penna San Giovanni e la Trebbiatura di un tempo a Gualdo. Montegranaro visita della Cripta di Sant’Ugo, accompagnata da musica di sottofondo e aperitivo nel borgo, mentre Cingoli regalerà una visita indimenticabile durante la notte di San Lorenzo. I visitatori avranno l’opportunità di esplorare il borgo di Genga, un luogo suggestivo incastonato nel cuore roccioso della Gola della Rossa e visitare il teatro ottocentesco di Potenza Picena e concludere l’esperienza con una deliziosa cena in vigna. Civitanova presenterà il mercato ittico e Civitanova Alta la Pinacoteca Moretti e il borgo antico.

Magliano di Tenna affascinerà con il suo panorama che spazia dalle colline al mare e ai Monti Azzurri. Il Museo delle Tradizioni Contadine di Rosora, il balcone della Vallesina, farà scoprire la cultura contadina marchigiana. Morrovalle By Night aprirà le porte della nuova sezione archeologica. Il meraviglioso Lago di Fiastra permetterà di conoscere la storia della sua diga, mentre Maiolati Spontini svelerà i luoghi del famoso compositore Gaspare Spontini. Grottazzolina incanterà con il suo castello e un percorso in bicicletta lungo il fiume Tenna e le verdi colline. Matelica accoglierà i ciclisti nel suo incantevole borgo durante il “Matelica Bike Day” e Montegiorgio conquisterà con i suoi cinque sensi (+1). San Severino aprirà i suoi cortili nascosti, offrendo degustazioni di prodotti tipici, mentre a Sarnano i visitatori potranno godere di una passeggiata tra arte e gusto. A Cingoli, sono previsti dei tour al centro storico e tour naturalistici, alla scoperta dell’arte e della natura del territorio, nel pomeriggio del 10 agosto per terminare poi con il concerto targato San Severino blues.

In sintesi Borghi Aperti è un percorso guidato di tre mesi attraverso cinque magnifiche vallate – Esina, Potenza, Chienti, Fiastra e Tenna – che permetterà ai partecipanti di esplorare e attraversare colline verdeggianti, campi di grano gialli e rossi, corsi d’acqua e panorami mozzafiato.