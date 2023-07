Un processo legato ad un infortunio sul lavoro ha portato a Macerata, l’ex arbitro internazionale Massimo De Santis (con lui anche l’avvocato Maurilio Prioreschi, che è stato legale di Moggi) Una carriera importante per De Santis che nel 2006 venne selezionato tra gli arbitri per il Mondiale di calcio in Germania. Non vi partecipò perché rimase coinvolto nella vicenda Calciopoli. De Santis è avvocato e a Macerata oggi l’ha portato la sua professione per una udienza davanti al giudice Daniela Bellesi. Una presenza che non è sfuggita ai presenti.