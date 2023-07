Si terrà venerdì il secondo appuntamento di “Recanati insolita”, ciclo di visite guidate nato dalla collaborazione tra Comune, Associazione operatori turistici, Università d’istruzione permanente Don Giovanni Simonetti (Uniper) e circuito museale “Infinito Recanati”, e dedicato alla scoperta di alcune delle zone meno note del centro storico. Dopo il successo della prima tappa, dedicata a Lorenzo Lotto e alle traverse di via Falleroni, la prossima passeggiata al chiaro di luna in compagnia delle guide Stefania Caporalini e Chiarenza Gentili Mattioli si svolgerà a ridosso della centrale Piazza Leopardi. Nel corso di questa seconda visita denominata “Tra medioevo, spiritualità e i merli della Torre” si parlerà di Porta San Filippo, dei bastioni e delle mura rinascimentali sforzeschi, del gioco del pallone col bracciale e della suggestiva Chiesa di Sant’Anna; si potrà eccezionalmente visitare anche la Sala degli Stemmi del Palazzo Comunale, illustrata per l’occasione dall’esperta dell’Uniper Antonella Chiusaroli, e salire sulla sommità della Torre del Borgo. Il ritrovo è fissato alle 21 a Porta San Filippo; la passeggiata dura un’ora circa, e la quota per partecipare è di 5 euro a persona, gratuito fino a 13 anni. Prenotazione obbligatoria: [email protected]/071981471/Whatsapp 3938761779. Il programma completo di “Recanati insolita” su myrecanati.it.