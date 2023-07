Più bus d’estate per favorire il turismo: accordo tra Recanati, Loreto e Porto Recanati con il progetto Terre d’Oltre. «Testimonia la volontà di lavorare insieme per promuovere il turismo, la cultura e lo sviluppo economico del territorio» si legge in una nota. Terre d’Oltre si propone di favorire i flussi turistici tra la costa e l’entroterra, consentendo ai visitatori di scoprire le bellezze di questi tre luoghi, ognuno con le sue peculiarità e risorse uniche. Attraverso una collaborazione più stretta, i tre comuni intendono offrire un’esperienza di viaggio completa e agevole, valorizzando il patrimonio culturale, enogastronomico e spirituale della regione. L’attivazione del servizio di trasporto pubblico durante il periodo estivo rappresenta un passo fondamentale. Grazie a questo accordo, saranno disponibili nuove corse andata e ritorno da Recanati a Porto Recanati, passando per Loreto, nei giorni festivi dei mesi di luglio, agosto e settembre a partire proprio da domani (9 luglio) e fino al 10 settembre (compreso Ferragosto).

Previste inoltre nei giorni feriali due corse aggiuntive tra Montefano e Recanati ad integrazione di quelle del servizio di trasporto pubblico attuale che collegano Recanati a Loreto e Porto Recanati.

«La collaborazione tra i comuni di Recanati, Porto Recanati e Loreto rappresenta un esempio di sinergia tra territori vicini che mirano a promuovere il turismo, la cultura e lo sviluppo economico».