Il Comune di Recanati, in collaborazione con Mac, Energia Media ed Enel X Way, ospita l’11 e 12 luglio la seconda edizione di “Recanati Smart Land: Costruendo il futuro insieme”. Un appuntamento nell’aula magna del Palazzo comunale che si rinnova in questa edizione e che entra nel vivo dei lavori sulla base di quanto iniziato lo scorso anno. Obiettivo di Recanati Smart Land è quello di mettere al centro un coinvolgimento uniforme di tutti i soggetti della filiera energetica: enti pubblici, aziende energy supplier, technology provider, Enti Regolatori e Organi istituzionali, fino al coinvolgimento del cittadino. Affrontando in particolare due ambiti di grande interesse a livello nazionale: quello delle Comunità Energetiche Rinnovabili e dell’E-Mobility.

«L’apertura dei tavoli di lavoro nell’edizione 2022 ha permesso alla nostra Amministrazione e ai soggetti intervenuti di confrontarsi su un nuovo approccio che guarda con pragmatismo e senza retorica allo sviluppo energetico sostenibile in città – ha dichiarato il Sindaco Antonio Bravi – nel 2023 daremo spazio ai progetti concreti che sono nati dall’incontro dello scorso anno. E’ una precisa volontà della nostra Amministrazione rendere il territorio sempre più vivibile e attrattivo in termini di sviluppo per cittadini, turisti e aziende, valorizzando le radici e garantendo un futuro di innovazione secondo criteri di sostenibilità ambientale, economica e sociale».

Una intensa due giorni di lavori che richiamerà eccellenza e capacità di trasformare le idee in valore; con MAC, ENEL X Way e ViaVai e Audi Domina, saranno infatti più di 50 i soggetti tra Imprese, Utility, Pubbliche Amministrazioni e Università, a operare in sinergia per la creazione di una rete virtuosa, a servizio non solo del territorio, ma con una prospettiva sul Paese stesso.

Quest’anno, sarà l’occasione per tracciare in maniera ancora più decisa quanto sia importante costruire un filo conduttore che permetta un coinvolgimento trasversale di soggetti per accettare la sfida di un mondo che cambia sempre più velocemente. L’impegno di Mac è quello di agevolare la collaborazione tra i soggetti e fornire soluzioni tecnologiche che possono favorire lo sviluppo di una transizione energetica inclusiva, grazie al suo approccio umanistico che pone al centro di ogni progetto i bisogni delle persone nell’ottica di uno sviluppo sociale ed ambientale più sostenibile. Inoltre ci sarà un momento dedicato ai giovani talenti e innovatori, con la premiazione dei contest lanciati nel 2022 in collaborazione con Enel X Way in ambito e-mobility. Concorsi pubblici che hanno riscosso grande successo e che premieranno i vincitori e le loro proposte da sperimentare all’interno dell’E-mobility Lab in fase di completamento a Recanati. 4La collaborazione virtuosa nel Comune di Recanati tra gli esperti del settore, i cittadini e i sistemi regolatori, permetterà di continuare il percorso di una rivoluzione che guarda con attenzione ai processi che diverranno riferimento nazionale per Smart Land inclusive, innovative e sostenibili.