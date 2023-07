Dopo una lunga pausa (l’ultimo tour risaliva all’agosto del 2013 con il giro della Corsica) e dopo aver negli anni precedenti, sempre in sella alle due ruote, percorso in lungo ed in largo le strade alpine dal Veneto alla Valle d’Aosta, le strade del Centro Italia con i tour dell’Abruzzo e della Toscana, qualche puntata all’estero e lo scorso anno la Costiera amalfitana, questa volta i “Friends On Vespa” hanno puntato verso l’Isola d’Elba.

Partiti nei giorni scorsi da Recanati di primo mattino, con un velo di tristezza dopo la recente scomparsa del loro caro “Friend On Vespa”, Adriano Prosperi, inseparabile compagno di viaggio negli ultimi tour, hanno raggiunto Siena, una delle città medievali più belle d’Italia e famosa per il suo Palio e riposarsi dopo più di 4 ore in sella alle loro vespe e scooter. All’indomani dopo aver caricato i loro mezzi a due ruote si sono imbarcati a Piombino alla volta di Portoferraio nella meravigliosa Isola d’Elba, dove hanno trascorso tre giorni ad esplorare i panorami ed i luoghi più belli di questa isola che i Greci chiamavano Aithàle, che significa “fuliggine”. Il riferimento è al ferro di cui il sottosuolo elbano era particolarmente ricco e che veniva estratto già in quell’epoca.

Piacevoli inoltre le visite alle Ville dei Mulini e di San Martino a Portoferraio, le residenze dell’imperatore francese Napoleone durante il suo esilio all’Isola d’Elba tra il 1814 ed il 1815. Lasciata l’Isola d’Elba, il ritorno sulla terra ferma per altri tre giorni in giro per l’Argentario, luogo in cui si concentra tutto il bello della campagna toscana ed un mare a dir poco strepitoso, con “siesta” a Capalbio, lungo la “Strada del vino e dei sapori” per scoprire il borgo antico ma soprattutto per degustare i sapori antichi della Maremma. Nella tarda mattinata dell’ultimo giorno la partenza per il rientro a Recanati, circa 1300 i km in tutto percorsi nel loro tour dagli intrepidi vespisti e precisamente da: Sandro Guardabassi, Barelli Giancarlo, Lorenzetti Osmano, Magnarelli Sandro, Nibaldi Claudio, Mazzieri Roberto, Baiocco Germano, Pianaroli Valentino, Baiocco Gildo, Tomassoni Valter, Milantoni Milva. Mica male per i “Temerari” (questo è il nome del loro gruppo Whatsapp). Archiviata questa avventura per i “Friends On Vespa”, spenti i motori, hanno subito acceso le loro idee per le nuove mete del 2024, ritrovandosi per un simpatico convivio in un noto ristorante cittadino insieme a famigliari ed amici per mostrare le foto ed i racconti del loro tour.