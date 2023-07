Primo giorno di saldi estivi partiti nelle Marche nella giornata di oggi. C’è grande attesa da parte degli acquirenti ma anche da parte dei negozianti che, dopo una stagione caratterizzata da un meteo non favorevole agli acquisti, daranno la sterzata finale.

Tante le iniziative in occasione dei saldi. In centro storico a Macerata questa sera i negozi resteranno aperti fino alle 24 per dare la possibilità a tutti coloro che vorranno approfittare dei prezzi ridotti di farlo in un orario comodo. Resteranno aperti anche bar e ristoranti. A Civitanova sono invece in programma i mercoledì dello shopping che già ieri sera hanno salutato l’inizio dei saldi. Tutti i mercoledì sono previsti eventi e concerti nei mesi di luglio e agosto. E’ il mercoledì la sera degli acquisti anche a Tolentino.Presentato ufficialmente il calendario de “I Mercoledì dello Shopping sotto le Stelle” tradizionale appuntamento di metà settimana che per tutto il mese di luglio coinvolgerà i commercianti del centro storico in apertura serali con eventi musicali e degustazioni, oltre ai saldi e a promozioni speciali.

«Il maltempo – sottolinea il direttore generale Confcommercio Marche Massimiliano Polacco – , non ha favorito le vendite in particolare per gli articoli legati al mare e all’estate. Il mese di maggio è stato caratterizzato da tempo brutto e anche a giugno ci sono state poche giornate di caldo e di sole. Tanti hanno atteso l’arrivo del caldo per fare acquisti per l’estate entrante ed anche per questo c’è un’aspettativa alta per i saldi da parte dei commercianti. Gli scenari che dovrebbero prospettarsi sono dunque positivi e dovremmo avere a consuntivo numeri superiori rispetto all’anno scorso». Saranno quindi saldi importanti per le imprese e un’ottima opportunità per i consumatori». Secondo le stime dell’Ufficio Studi Confcommercio Marche una famiglia marchigiana spenderà in media 208 euro per l’acquisto di capi scontati (circa 92 euro pro capite). Da quest’anno infine saranno applicate le nuove regole del Codice del Consumo su sconti, promozioni, liquidazioni e vendite on line. Tra le novità, la principale riguarda la questione della chiarezza degli sconti applicati a partire dal prezzo iniziale. I saldi termineranno il 31 agosto.

(redazione Cm)