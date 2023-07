Il Comune di Montecassiano ha deciso di sostituire il servizio di disinfestazione delle zanzare fornito dal Cosmari passando dal metodo adulticida a quello anti-larvale.

«La scelta – spiega l’assessore all’Ambiente Barbara Vecchi – è coerente con l’adesione del nostro Comune all’iniziativa “Comune amici delle Api”. Oggi siamo pronti a partire con questa sperimentazione perché facente parte di un lavoro propedeutico svolto dal 2020. In tale anno infatti il Comune ha aderito al Piano nazionale arbovirosi 2020-2025 guidato dall’Istituto zooprofilattico Umbria e Marche che prevede una strategia di contrasto e lotta ai virus trasmessi da insetti vettori (zanzare in particolare) e zecche. Il sistema di monitoraggio è basato sull’installazione di ovitrappole su tutto il territorio Comunale (capoluogo e frazioni) che hanno permesso di misurare e valutare la concentrazione di larve sul territorio. Il trattamento consiste nell’utilizzo di pasticche a lento rilascio nelle caditoie stradali di pertinenza comunale».

Il larvicida risulta meno impattante da un punto di vista ambientale ma più efficace dell’adulticida (sistema utilizzato fino allo scorso anno). «Per la riuscita della campagna anti-larvale – continua l’assessore Barbara Vecchi – occorre anche e soprattutto la collaborazione delle utenze domestiche le quali dovranno seguire semplici regole di bonifica primaria e di igiene ambientale quali ad esempio il non lasciare i sottovasi pieni di acqua, monitorare eventuali focolai in vasche di acqua stagnate usata per l’irrigazione di orti e giardini e utilizzare le compresse anti-larvali, con cadenza bimensile, fornite dal Comune con lo stesso criterio di distribuzione dei sacchetti per la differenziata. I cittadini dunque potranno recarsi presso la nostra Isola Ecologica e ritirare, per ogni nucleo familiare, una confezione da 8 pasticche da utilizzare da luglio a settembre secondo le indicazioni presenti sulla confezione».