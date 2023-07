Borse di studio targate Bcc

È online il nuovo bando per l’assegnazione delle borse di studio 2023, iniziativa promossa dalla Bcc di Recanati e Colmurano. Avviata lo scorso anno in occasione della celebrazione per i 70 anni di attività sul territorio, ha visto l’istituto erogare borse di studio per un valore di 20mila euro. Un’ iniziativa importante che ha l’obiettivo di sostenere i giovani studenti, promuovendo le eccellenze del territorio ed allo stesso tempo valorizzare la figura del socio giovane Bcc.

Sono rimasti invariati gli importi dei premi, suddivisi in base al titolo di studio conseguito ed al punteggio ottenuto. Sono previsti infatti per la scuola secondaria di primo grado: 100 euro per votazioni pari a 9; 150 euro per votazione pari a 10 o 10 e lode; per la scuola secondaria di secondo grado: 150 euro per votazioni da 95 a 100, 200 euro per votazioni pari a 100 e lode; infine, per le lauree triennali, magistrali, specialistiche e a ciclo unico (anno accademico 2021-2022) sono previsti 250 euro per votazioni da 108 a 110; 300 euro per votazioni pari a 110 e lode.

Le domande di partecipazione al bando potranno essere presentate entro e non oltre domenica 3 settembre esclusivamente tramite la compilazione dell’apposito modulo disponibile sul sito www.recanati.bcc.it (sezione News) da inviare all’indirizzo mail [email protected], unitamente ad una copia del documento di identità del richiedente e della copia del titolo di studio conseguito (o certificazione sostitutiva attestante la votazione e l’anno di conseguimento). Le borse di studio verranno assegnate ad insindacabile giudizio del Consiglio di amministrazione sulla base della richiesta e della documentazione presentata in conformità al regolamento del bando. Per info e regolamento: www.recanati.bcc.it