Ripartono da venerdì 7 luglio gli appuntamenti estivi di “Recanati insolita”, ciclo di visite guidate nato dalla collaborazione tra Comune, associazione Operatori turistici, Università d’istruzione permanente Don Giovanni Simonetti (Uniper) e circuito museale “Infinito Recanati”, e dedicato alla scoperta di alcune delle zone meno note, ma non per questo meno importanti, del centro storico di Recanati. Si comincia con l’itinerario “Tra i mercanti, Lorenzo Lotto e il ghetto ebraico”: in una passeggiata al chiaro di luna in compagnia della guida Chiarenza Gentili Mattioli si potranno visitare i capolavori lotteschi ospitati a Villa Colloredo Mels, e a seguire Campo dei Fiori, Vicolo dell’Achilla, Monte Volpino, l’antico ghetto ebraico, Vicolo Impiccolati, per terminare all’esterno della Loggia dei Mercanti e di Santa Maria dei Mercanti; ad arricchire ulteriormente la serata ci sarà l’intervento conclusivo di uno degli esperti messi a disposizione dall’Uniper. Il ritrovo è fissato alle 21 al Museo Civico di Villa Colloredo Mels, in via Gregorio XII; la passeggiata dura un’ora circa, e la quota per partecipare è di 5 euro a persona, gratuito fino a 13 anni. Prenotazione obbligatoria: [email protected]/071981471/Whatsapp 3938761779. Prossima visita venerdì 14 luglio: “Tra medioevo, spiritualità e i merli della Torre”. Consulta il programma completo di Recanati insolita su myrecanati.it.