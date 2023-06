Indagine “Doppio Gioco” della Dda di Ancona su di un presunto sodalizio che spacciava droga e si articolava dalle Marche sino in Germania, Olanda e Belgio (leggi l’articolo). In manette questa mattina, su ordine di custodia cautelare, sono finiti: Klenis Qevani, 38 anni, albanese, residente a Porto Sant’Elpidio, Etmond Qevani, 46, albanese, residente a Porto Sant’Elpidio, Erjon Arkaxhiu, 37, albanese, residente a Civitanova, Roland Hysollari, 44, albanese, residente ad Altidona, Sokol Sallaku, 41, albanese, residente a Monte San Vito, Elidon Shkalla, 27, albanese, residente ad Alatri, Geri Skilja, 28 anni, albanese, Ferdinando Bongiovanni, 61 anni, residente a Sant’Elpidio, Arjan Ndoka, 48, albanese, residente a Porto Recanati, Renato Qevani, 31, albanese, residente a Porto Sant’Elpidio, Kleon Mema, 38 anni, albanese, residente a Porto Sant’Elpidio.

Gli inquirenti parlano di un giro di droga dal 2020 al 2022, per- circa 700 chili tra cocaina e hashish e incassi per circa 35milioni di euro. L’organizzazione di matrice albanese, affiancata da alcuni italiani, riversava nelle Marche fiumi di cocaina, con centro e base di interesse sia a Civitanova che a Porto Sant’Elpidio, e che ha permesso nel ristretto tempo di un biennio, di individuare i corrieri, gli organizzatori e le basi logistiche.

Oltre ai 12 arrestati, sono state denunciate 22 persone accusate, a vario titolo, di “traffico di stupefacenti” e “associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti”. Sequestrati beni per oltre un milione di euro tra immobili, auto e preziosi. La base logistica si trovava in Germania, da cui poi partivano i corrieri che stabilmente vivevano a Civitanova. Dal Maceratese, dunque, partivano per Aquisgrana dove, da un alloggio in affitto, attendevano gli ordini per andare a prelevare i quantitativi di droga direttamente in zona o spostandosi in Belgio o in Olanda.



