Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo presente al 1° Forum sulla sostenibilità “Territorio in transizione” (organizzato a Roma dall’Associazione nazionale) e protagonista con una delle sue aziende associate: la Green Line di Recanati. Il forum ha visto la presenza di quasi 400 rappresentanti del sistema associativo provenienti da tutta Italia. Due giorni di confronto con le istituzioni, con i vertici di Arera e Gse, con i big player dell’automotive e del credito, con economisti e con gli imprenditori associati e da cui è scaturita la conferma della necessità di creare le condizioni per un nuovo sviluppo sostenibile e a misura di piccole imprese. Il forum ha dato la parola anche alle imprese che in molti casi, sul fronte della sostenibilità, hanno anticipato i tempi.

Tra le testimonianze esemplari, c’è stato spazio per la Green Line, impresa di Recanati che si occupa di recupero degli scarti tessili per reimmettere sul mercato nuovi tessuti destinati ai grandi brand della moda. Proprio la Green Line era stata premiata nel dicembre 2021 durante la prima edizione di Destinazione Green, evento dedicato da Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo alla transizione ecologica, alle strategie di sviluppo e alle opportunità per le imprese marchigiane. Il presidente territoriale Enzo Mengoni, complimentandosi con la Green Line per la grande attenzione che il suo operato riesce sempre ad accendere, ha sottolineato come tutela dell’ambente e cambiamenti climatici stiano «condizionando il nostro vivere quotidiano, ma anche il mercato e l’economia. Il conflitto in Ucraina ha rivoluzionato le modalità dell’approvvigionamento energetico ed imposto autoproduzione e risparmio come riferimenti necessari e di lungo termine nel vivere quotidiano dell’impresa e delle comunità. Sono temi sui quali Confartigianato – ha concluso – sente forte la responsabilità di fornire un contributo a supporto delle imprese e della propria rete associativa territoriale, con un accompagnamento qualificato ai bisogni delle piccole imprese, in un mondo che cambia ad una velocità fino a poco tempo fa inimmaginabile».