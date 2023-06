Auto bloccata in un campo

Auto finisce in un campo, recuperata dai vigili del fuoco e rimessa in strada. E’ successo oggi pomeriggio a Recanati, in Contrada Cirfoglio. Lì i vigili del fuoco sono intervenuti per occuparsi di recuperare una vettura che, per cause da ricostruire, era finita in un campo ed era rimasta bloccata dalla vegetazione. Sul posto una squadra di Macerata, arrivata con due mezzi: una autobotte ed veicolo 4×4. I pompieri hanno rimesso la vettura sulla strada in modo che il conducente potesse rimettersi alla guida.