di Laura Boccanera

Motoraduno alla Croce del sud, rimosse 34 auto. Proteste da parte di bagnanti e pendolari che dopo una mattinata, o una giornata di mare, si sono ritrovati senza più l’auto parcheggiata sul lungomare sud di Civitanova.

Rimosse dalla polizia municipale per l’ordinanza contestuale all’organizzazione di un motoraduno Harley Davidson in programma per questa sera alla Croce del Sud sul lungomare Piermanni. L’organizzazione aveva richiesto la disponibilità di una cinquantina di stalli e a partire dalle ore 12 era vietata la sosta. Ma, a detta degli automobilisti, i cartelli sarebbero stati poco visibili e così per molti al ritorno dal mare l’amara sorpresa.L’evento è patrocinato dal Comune (anche se non ne è stata data comunicazione e non compare all’albo pretorio).

«Quando ho parcheggiato alle 14 io i cartelli non li ho visti – sostiene un automobilista- al ritorno invece ho visto che erano presenti. Possibile che 34 persone non si siano accorte del cartello? In tutta la vita non ho mai preso una multa, ad ogni modo se il cartello c’era era poco visibile. E’ stato un bel salasso perché oltre agli 82 euro per la rimozione dovrò pagare anche i 42 euro di sanzione e il taxi per arrivare al deposito».

«I cartelli c’erano – assicura la Comandante Daniela Cammertoni – questa mattina alle 12 abbiamo rimosso dei veicoli e un’altra parte di auto nel pomeriggio, abbiamo verificato e c’erano. Il Comune dà un patrocinio a questo evento che è un motoraduno e l’organizzazione aveva richiesto di riservare circa 50 stalli per l’evento».