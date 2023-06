Dopo il successo dello scorso anno, la biblioteca comunale “M. A. Bonacci Brunamonti” è lieta di annunciare il ritorno delle “Sere in Biblio”. Queste aperture serali, tanto attese dalla comunità, si terranno ogni giovedì di luglio, dalle 21,30 alle 23,30. «Anche quest’anno le aperture serali della nostra biblioteca comunale sono una realtà – afferma con entusiasmo l’assessora alle Culture, Rita Soccio – Grazie ai progetti messi in campo dalle nostre bibliotecarie, in collaborazione con le associazioni del territorio, siamo in grado di offrire alla comunità queste occasioni di incontro. Le “Sere in Biblio” rappresentano un’occasione unica per sperimentare tutto ciò che la biblioteca offre, non solo come luogo di studio, ma anche come centro di intrattenimento e di socializzazione. Questi eventi permettono alle famiglie, ai ragazzi e agli adulti di incontrarsi, partecipare a laboratori creativi, assistere ad esibizioni artistiche e condividere passioni comuni come i fumetti».

Gli incontri in programma per le “Sere in Biblio”

Giovedì 6 luglio: “Paper Lab – I gelati infiniti”: laboratorio creativo per bambini dai 7 ai 10 anni, a cura di Valeria di Capizzi di Recanati&Restauro.

Giovedì 13 luglio: “In Biblioteca tra danza & parole”: esibizione danzante delle ballerine del Centro Studi Danza Ludart.

Giovedì 20 luglio: “Le letture della Buonanotte”: serata dedicata alle famiglie con bambini da 0 a 6 anni, a cura delle lettrici volontarie di Nati per leggere.

Giovedì 27 luglio: “Mitico! Un viaggio nei fumetti da oriente a Occidente”: un’entusiasmante esperienza organizzata dall’Associazione culturale Arcadia per immergersi nel mondo dei fumetti.

Per ulteriori informazioni e dettagli sugli eventi, è possibile contattare il numero 071.9740021 o inviare un’email a [email protected].