Investe un ragazzo in bici, che resta in stato vegetativo: automobilista condannato a quattro mesi. La sentenza è stata emessa ieri al tribunale di Macerata. Imputato per lesioni stradali personali gravissime Fabrizio Filipponi, 51enne di Recanati.

I fatti risalgono al 7 dicembre 2017. L’uomo quella mattina stava percorrendo la Regina a bordo di una Mazda. Poco prima del bivio per Potenza Picena, la sua vettura travolse Sohail Khan, giovane pakistano (oggi 29enne) che lo precedeva in bici. Un impatto violentissimo, con il giovane che riportò un grave trauma cranico dopo essere caduto sull’asfalto. Il ragazzo venne trasferito a Torrette in eliambulanza. E’ stato poi sottoposto a diversi interventi chirurgici, tra cui anche una cranioplastica. Il 29enne oggi è in stato vegetativo al Santo Stefano di Porto Potenza.

Ieri la sentenza. L’accusa in aula era rappresentata dal pm Francesca D’Arienzo che aveva chiesto per l’automobilista, difeso dall’avvocato Pierfrancesco Maceratini, un anno e sei mesi. La giudice Daniela Bellesi, riconoscendo un concorso di colpe, ha deciso di condannare il 45enne a quattro mesi. Khan, rappresentato dall’amministratore di sostegno, è parte civile con l’avvocato Alessandro Brandoni.

