Un altro ciclo di laboratori alimentari dedicati a bambini, bambine e genitori per offrire alla comunità un’educazione alimentare di qualità. Li organizza il Comune di Recanati in collaborazione con il Comitato Mensa del Comune, grazie alla disponibilità di AltraEco. Per assicurare una impostazione efficace dello sviluppo dei laboratori saranno presenti esperti dell’Università di Macerata, che proporranno giochi ai bambini e alle bambine, coinvolgendo i genitori nell’acquisizione di conoscenze e competenze, come già è stato fatto in altre occasioni.

I laboratori, aperti al pubblico, si terranno iniziano oggi 22 giugno e proseguono il 29 giugno e il 6 luglio dalle 17 alle 19 nel suggestivo Chiostro di Sant’Agostino, dove nel periodo estivo si tiene l’iniziativa di Ti Porto l’orto, organizzata da Altra Eco. Tre appuntamenti con l’educazione alimentare che saranno condotti da Marta di Massimo, con il coordinamento della professoressa dell’Università di Macerata Paola Nicolini nonché assessora alle Politiche Sociali del Comune di Recanati.

«Tutto il comitato mensa, con orgoglio, si unisce a questa importante e preziosa iniziativa – ha detto il presidente della Comitato mensa del Comune Matteo Sciapeconi – L’educazione alimentare non va mai sottovalutata, anzi è un aspetto fondamentale da curare durante la crescita dei bambini e delle bambine. È necessario dunque promuovere la cultura di una sana e corretta alimentazione, affinché aumenti la consapevolezza dell’importanza che essa ricopre ai fini di una vita sana. Questi appuntamenti sono occasioni di crescita, di condivisione e di unione per i bambini, le bambine e le loro famiglie».

Quello dell’alimentazione è un tema sempre più sentito in quanto coinvolge direttamente o indirettamente molti aspetti della vita quotidiana e si muove intorno a grandi temi, tra cui quello della sostenibilità ambientale, della cura della salute delle persone, dell’agricoltura, dell’industria e dell’economia ad esse connesse, del marketing, della ristorazione collettiva e con essa del ruolo delle mense scolastiche.

AltraEco, inteso come contesto privilegiato recanatese per poter costruire percorsi di educazione alimentare, è un’associazione di Altra Economia che vuole farsi garante e promotrice di modalità alternative di produzione, consumo, risparmio e lavoro, ed è nata su iniziativa di cittadini comuni e di diverse realtà associazioni, cooperative sociali, per contribuire allo sviluppo di una nuova economia locale, fondata sulla valorizzazione durevole delle risorse sociali, ambientali e territoriali. Molto frequentati gli incontri che propone sistematicamente, così come l’iniziativa di Ti Porto l’orto.

«Una cosa importante può fare un’Amministrazione comunale ed è creare ponti tra realtà che perseguono fini simili e che magari, solo per caso, non si sono ancora incontrate. – Ha dichiarato Paola Nicolini Assessora alle politiche sociali – È il tema della rete delle relazioni, bene tanto intangibile quanto prezioso. È quel che abbiamo fatto, unendo gli intenti di diffondere i principi di una sana educazione alimentare»