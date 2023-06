Anche per l’estate 2023 proseguono, a Civitanova, gli interventi finalizzati all’inclusione di bambini e ragazzi diversamente abili che vogliono svolgere attività ludico ricreative finalizzate alla socializzazione. Tra queste le colonie estive inclusive, proposte attraverso il centro “Sulla cresta dell’onda 2023”, gestito dalla Cooperativa sociale Il Faro in appalto con il comune. Sono rivolte a ragazzi e ragazze dai 5 ai 20 anni e si svolgeranno nel periodo dal 3 al 28 luglio 2023.

«Proseguiamo concretamente con gli interventi mirati a sostenere i ragazzi, con un progetto specifico inclusivo e variegato – dichiara l’assessora alle politiche sociali Barbara Capponi -.La possibilità per bambini e giovani di avere un ambiente che coniuga divertimento e socializzazione diviene al tempo stesso opportunità per le famiglie che, alle prese con la complessa organizzazione delle vacanze, devono coniugare le routine, anche lavorative, con le molte ore libere dei figli. Intendiamo offrire un ambiente sicuro e di relazione che sia al tempo stesso risorsa per i genitori, per i figli e per tutti i partecipanti al progetto, sempre più convinti della crescita reciproca che si crea nell’interazione, nel pieno spirito della progettualità Civitanova città con l’infanzia».

In alternativa alle attività di spiaggia verranno proposte anche attività laboratoriali presso il centro di aggregazione Kalimera. Tutte le attività sono diversificate per le fasce di età dai 5 ai 13 anni e dai 14 ai 20 anni. I bambini e ragazzi partecipanti dovranno versare una quota di iscrizione, ma il comune garantirà un servizio di assistenza potenziato, sulla base delle specifiche esigenze dei minori diversamente abili finalizzate a garantire piena integrazione. Il servizio sociale provvederà ad assegnare il monte ore di assistenza necessario ai bambini o ai ragazzi interessati, tenendo conto dell’ordine cronologico di presentazione della domanda nei limiti del budget. Le richieste di assistenza vanno inoltrate, utilizzando l’apposito modulo, all’ufficio protocollo del comune direttamente, tramite pec [email protected] o all’indirizzo e-mail [email protected] entro il 29 giugno 2023.